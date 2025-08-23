Подробности плана сионистского режима по оккупации Газы: обреченная на провал авантюра Нетаньяху

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Джазиру», израильские СМИ раскрыли детали нового военного плана сионистского режима по оккупации города Газа, который был утвержден армией этого режима.

Согласно сообщению, упомянутый план включает массовую эвакуацию жителей из города Газа, и начальник штаба израильской армии Эяль Замир ранее утвердил этот план на специальном заседании в Газской бригаде. Последние новости также указывают на то, что первый этап операции по оккупации города Газа израильской армией уже начался.

2 этапа плана оккупации Газы

По утверждениям сионистских СМИ, этот план состоит из двух основных этапов: первый этап начался с наземного маневра по окружению города. На втором этапе, который считается основным, сионистские силы будут постепенно входить в город Газа, одновременно с массированными воздушными ударами. Предварительные оценки показывают, что полная реализация этого плана займет около четырех месяцев.

Эта операция также включает массовую эвакуацию жителей Газы в течение как минимум двух недель. Ранее Эяль Замир, начальник штаба израильской армии, объявил, что армия готовится начать новый этап операции «Колесницы Гедеона», целью которой является усиление атак против движения ХАМАС в городе Газа.

Еврейские источники указали, что около 80 тысяч военнослужащих участвуют в осаде Газы в рамках плана, который был одобрен кабинетом премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху и который создает условия для полной оккупации сектора Газа.

Сионистские источники подтвердили, что 5 тысяч женщин были завербованы на боевые миссии в прошлом году, чтобы, возможно, компенсировать огромный дефицит рабочей силы в армии сионистского режима. Тем временем резервисты продолжают сталкиваться с проблемой истощения, а ультраортодоксальные харедим уклоняются от военной службы.

Оценки израильской армии показывают дефицит более 12 тысяч военнослужащих в армии. Армейское радио сионистского режима сообщило, что неиспользование харедим в условиях нехватки военнослужащих подтолкнуло армию к поиску альтернативных решений, чтобы восполнить дефицит личного состава.

Мухаммад Мустафа, исследователь по вопросам сионистского режима, относительно плана сионистов по операции в Газе сказал, что, похоже, израильская армия на практике подчинилась решению политических лидеров.

Он добавил, что в Израиле существует большая обеспокоенность по поводу последствий начала операции, среди которых наиболее важным является гибель большого числа военнослужащих на фоне отсутствия внутреннего консенсуса по поводу войны, что может усилить общественное негодование против кабинета и армии.

Следует отметить, что армия сионистского режима в среду объявила о начале первого этапа операции по оккупации города Газа и объявила о призыве десятков тысяч резервистов. Политические наблюдатели считают, что массовый вход оккупационных войск в сердце города Газа поставит их жизни под угрозу, и таким образом, Нетаньяху сделал ставку, которая приведет только к поражению.