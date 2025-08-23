Доктор Лариджани: Мы будем продолжать поддерживать «Хезболлу»

Как сообщает международное информационное агентство «Ахл аль-Байт» (а) — Абна, доктор Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, подчеркнул, что Исламская Республика продолжит поддерживать ливанскую «Хезболлу» и добавил: «Тегеран нуждается в поддержке «Хезболлы», так же как и «Хезболла» нуждается в поддержке Ирана».

В интервью он заявил, что «сейчас на «Хезболлу» в Ливане оказывается сильное давление, чтобы она сложила оружие, — давление, которого израильтяне не смогли добиться даже в ходе прямой военной войны».

Лариджани отметил, что «в международных СМИ публикуются аналитические материалы о том, что поддерживаемые Ираном группировки ослабевают. Если эти группировки ослабли, то почему на них оказывается такое массированное давление?»

Он задал вопрос: «Они говорят, что «Хезболла» пострадала, но восстановила ли эта партия себя или нет?»

Он заявил, что у «Хезболлы» большое количество молодых бойцов-муджахидов, настолько, что она начала процесс восстановления и укрепления себя.

По словам доктора Лариджани, «Хезболла» была сформирована, когда Израиль полностью оккупировал Бейрут. В то время группа ливанской молодежи заявила, что «мы должны защищать себя». Таким образом, сущность «Хезболлы» родилась от самих ливанских людей и стала для них большим активом; активом, который дает небольшой стране силу сопротивляться Израилю.

Он добавил: «Сопротивление в регионе является стратегическим активом, и Иран нуждается в «Хезболле» так же, как «Хезболла» нуждается в Иране».

Подчеркнув, что Иран продолжит поддерживать «Хезболлу», как и в прошлом, доктор Лариджани отметил, что «вопросы Ливана должны решаться путем внутреннего диалога. Иран ничего не навязывает «Хезболле», эта партия ведет себя зрело и принимает свои решения независимо».

Мы не откажемся от дипломатии

В другой части своего выступления секретарь Высшего совета национальной безопасности, говоря о подходе Ирана к переговорам, сказал: «Дипломатия сама по себе является инструментом и частью работы правительства. Поэтому нелогично от нее отказываться».

Он предупредил: «Если враг превратит сферу дипломатии в пропагандистское и показательное шоу, эта дипломатия не принесет плодов».

По его словам, «дипломатия врага сейчас в основном направлена на поиск предлога. Тем не менее, мы не должны говорить, что мы прекращаем дипломатию».

Доктор Лариджани назвал условием Ирана для любых переговоров серьезность и реальность и добавил: «Если вы хотите войны, начинайте, но когда вы пожалеете, вы всегда можете вернуться за стол переговоров».