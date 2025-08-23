Иран: ООН и Совет Безопасности должны осудить террористическую атаку в Систане и Белуджистане

Как сообщает информационное агентство «Ахл-э-Байт» (а) – Абна, посол и постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани в пятницу по местному времени в очередном письме к Генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности добавил: «В продолжение моего письма от 28 июля 2025 года (A/79/978-S/2025/489), я хотел бы привлечь ваше срочное внимание к еще одной отвратительной террористической атаке, совершенной террористической вооруженной группировкой «Джейш аль-Адль» в Исламской Республике Иран».

Иравани добавил: «В ранние послеполуденные часы сегодня, 22 августа, в районе Даман города Ираншах провинции Систан и Белуджистан вооруженные террористы «Джейш аль-Адль» напали на два автомобиля, перевозивших сотрудников иранских правоохранительных органов».

Высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран добавил: «Эта трусливая атака привела к мученической гибели пятерых сотрудников полиции. Террористическая группировка «Джейш аль-Адль» открыто и без всякой двусмысленности взяла на себя ответственность за это преступление».

Посол Ирана в ООН уточнил: «Это преступление произошло после еще одной жестокой террористической атаки 26 июля 2025 года, когда трое вооруженных членов «Джейш аль-Адль» совершили скоординированное нападение на здание суда в Захедане, столице провинции Систан и Белуджистан».

Постоянный представитель Ирана в ООН сказал: «В результате этого преднамеренного нападения на гражданских лиц трагически погибли шесть невинных людей, в том числе мать и ее шестимесячный младенец, и еще 24 человека получили ранения».

Иравани заявил: «Эти ужасающие преступления, которые преднамеренно направлены против сотрудников правоохранительных органов, гражданских лиц и даже детей, являются явным нарушением международного права, включая международное гуманитарное право. Они вновь показывают бесчеловечную, террористическую и экстремистскую природу «Джейш аль-Адль» и серьезную угрозу, которую она представляет для мира и безопасности в регионе».

Посол Исламской Республики Иран в ООН подчеркнул: «Эта террористическая группировка продолжает действовать безнаказанно, имея связи и поддержку ИГИЛ-Хорасан и иностранных покровителей».

Постоянный представитель Ирана в ООН сказал: «Исламская Республика Иран просит Совет Безопасности и Генерального секретаря осудить этот отвратительный террористический акт самым решительным образом и без какой-либо двусмысленности».

Иравани добавил: «Любые двойные стандарты или избирательный подход в осуждении терроризма неприемлемы и только подрывают авторитет Совета Безопасности. Кроме того, те, кто оказывает поддержку, убежище или любую другую помощь таким террористическим группам, несут полную ответственность за их преступления и должны быть привлечены к полной ответственности».

В заключение своего письма посол Ирана в ООН добавил: «Буду признателен, если вы распорядитесь распространить настоящее письмо в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи в соответствии с пунктом 110 повестки дня, озаглавленным «Меры по искоренению международного терроризма»».