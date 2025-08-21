Великобритания: План строительства израильских поселений является явным нарушением международного права

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Аль-Маядин», Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Великобритании, сегодня, в среду, заявил: «Мы осуждаем утверждение Израилем плана строительства поселений (E1), который разделяет государство Палестина на две части».

Министр иностранных дел Великобритании добавил: «Если план строительства израильских поселений будет реализован, это будет явным нарушением международного права».

Каспар Велдкамп, министр иностранных дел Нидерландов, несколькими часами ранее заявил: «Мы осуждаем решение (режима) Израиля продолжить незаконный план строительства поселений E1. Этот план строительства поселений разделяет оккупированный Западный берег на две части и считается нарушением международного права. Этот план строительства поселений делает создание палестинского государства почти невозможным. Мы призываем Израиль не предпринимать никаких действий, которые подрывают (так называемое) решение о двух государствах».

Это произошло в то время, как кабинет министров сионистского режима несколько часов назад официально и окончательно одобрил реализацию плана строительства поселений в так называемой зоне E1 в Восточном Иерусалиме; плана, который с 90-х годов неоднократно останавливался из-за международного противодействия.

По данным движения «Мир сейчас», которое отслеживает поселенческую деятельность, утверждение этого плана было осуществлено с беспрецедентной скоростью и включает в себя строительство более 3401 нового жилого блока, а также создание нового поселения под названием «Ашахель» с 342 единицами, в котором также предусмотрены общественные здания.