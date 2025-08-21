Дужаррик: Утверждение строительства поселений в зоне Е1 на Западном берегу реки Иордан достойно осуждения

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, Стефан Дужаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН, заявил: «Генеральный секретарь Антониу Гутерриш осуждает утверждение строительства более 3400 единиц израильских поселений в оккупированной зоне E1 на Западном берегу реки Иордан».

Он подчеркнул: «Израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме являются нарушением международного права и противоречат резолюциям Организации Объединенных Наций».

Согласно докладу, Гутерриш также заявил, что «продолжение плана строительства поселений в зоне Е1 является экзистенциальной угрозой для решения о двух государствах».

Генеральный секретарь вновь призвал Израиль немедленно прекратить поселенческую деятельность.

В среду вечером кабинет министров сионистского режима официально и окончательно одобрил реализацию плана строительства поселений в так называемой зоне Е1 в Восточном Иерусалиме; плана, который неоднократно останавливался с 90-х годов из-за международного противодействия.

По данным движения «Мир сейчас», которое отслеживает поселенческую деятельность, утверждение этого плана было осуществлено с беспрецедентной скоростью и включает в себя строительство более 3401 нового жилого блока, а также создание нового поселения под названием «Ашахель» с 342 единицами, в котором также предусмотрены общественные здания.

Германия осудила военные операции Израиля в Газе и строительство поселений на Западном берегу

«Штефан Мир», заместитель пресс-секретаря правительства Германии, на пресс-конференции в Берлине, осудив эскалацию военных операций, сказал: «Мы отвергаем эскалацию насилия в этих конфликтах и призываем все стороны и международное сообщество немедленно достичь устойчивого прекращения огня».

Он добавил: «Германия будет продолжать использовать все доступные средства для достижения такого прекращения огня и одновременно усилит давление для освобождения всех пленных».

С другой стороны, «Йозеф Хинтерцер», заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Германии, также заявил о строительстве поселений сионистским режимом в Восточном Иерусалиме: «Позиция нашего правительства ясна; мы решительно отвергаем эти действия. Строительство поселений является нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности».

Он добавил: «Эти действия подрывают процесс достижения решения о двух государствах и прекращения оккупации на Западном берегу, чего требует Международный Суд».

Бельгия призвала Израиль прекратить операции в Газе

Кроме того, Министерство иностранных дел Бельгии в сообщении на своей личной странице в социальной сети X написало, что страна призывает Израиль прекратить операции «Колесницы Гедеона 2»; поскольку, по его словам, эта атака приводит к гибели гражданских лиц, массовым разрушениям и перемещению людей и не поможет освобождению израильских пленных.