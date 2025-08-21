Вице-президент Трампа: Обеспечение безопасности Украины будет лежать на плечах европейцев

По сообщению информационного агентства Abna, вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News подчеркнул, что Украина стремится получить долгосрочные гарантии сохранения своей территориальной целостности и хочет быть уверенной, что больше не подвергнется российской агрессии.

Вэнс добавил: «Русские хотят контролировать части Украины, большую часть которой они уже оккупировали, и еще одну часть, которая еще не оккупирована».

В другой части своего интервью он отметил: «Наибольшая доля в обеспечении безопасности Украины будет лежать на плечах европейцев».

Вице-президент США также прокомментировал вступление Илона Маска в процесс создания третьей политической партии в Америке, сказав: «Я думаю, что Маск совершает ошибку, продолжая этот путь».

Вэнс подчеркнул, что у него не было никаких разговоров с Маском или другими финансовыми спонсорами о президентских выборах в США в 2028 году.

Американское СМИ: Роль США в гарантиях безопасности для Украины будет ограниченной

В связи с этим новостной сайт Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщил, что представитель Пентагона заявил некоторым союзникам: «Вашингтон намерен играть ограниченную роль в предоставлении каких-либо гарантий Украине».

Согласно сообщениям официальных лиц Politico, эти заявления американцев вызвали обеспокоенность у союзников, поскольку Трамп полагается на роль Европы в обеспечении долгосрочного мира.

С другой стороны, газета The Wall Street Journal также со ссылкой на чиновника в администрации Трампа написала, что он и его команда пытаются организовать двустороннюю встречу между российскими и украинскими официальными лицами.

Согласно этому отчету, эта встреча между российскими и украинскими официальными лицами запланирована с целью прекращения кровопролития и завершения войны.