Вызовы разоружения Хезболлы: Как «Шейх Наим Кассем» нарушил равновесие?

По сообщению информационного агентства Abna, ливанская газета «Аль-Акбар» в своей статье проанализировала дипломатический трафик в Бейруте после визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в Ливан и присутствия американских посланников Томаса Барака и Моргана Ортагус в этой стране. В статье также сообщается, что ожидается визит в Бейрут посланника Саудовской Аравии Язида бин Фархана.

В докладе добавляется, что Вашингтон продолжает активизировать «дипломатию давления» на ливанском фронте, и его представители призвали ливанских чиновников завершить необходимые шаги для разоружения сил сопротивления. Хотя этот визит, по-видимому, был направлен на поощрение ливанских чиновников, американская делегация на самом деле стремилась изучить позицию Ливана, особенно после визита Али Лариджани в Бейрут.

Визит Барака и Ортагус был недолгим, и они сразу же после завершения встреч отправились на оккупированные территории. Тарик Митри, заместитель премьер-министра Ливана, в интервью катарскому телеканалу «Аль-Араби» заявил, что если Израиль не будет придерживаться американского документа, Ливан также не сочтет необходимым придерживаться его.

Последствия речи генерального секретаря Хезболлы

Информированные источники оценили недавнюю речь шейха Наима Кассема, генерального секретаря Хезболлы, как самую важную и резкую его речь со времен окончания войны, и заявили, что эти слова оказали явное влияние на Ливан и заставили ливанских чиновников сомневаться в своем решении. Это привело к тому, что содержание слов шейха Наима Кассема было поднято на встречах Барака с тремя главами ливанской республики и командующим армией Рудольфом Хейкалом. Информированные источники сообщили, что президент Ливана Жозеф Аун на своей встрече с Бараком и Ортагус поднял три основных вопроса:

Первое: Аун подчеркнул, что Ливан сделал первый необходимый шаг и решил ограничить оружие в течение определенного периода времени, и что ливанская армия несет ответственность за разработку механизма реализации решения правительства. Следовательно, Америка должна получить согласие Дамаска и Тель-Авива на содержание соглашения, поскольку Ливан не может перейти к этапу реализации без взаимных шагов.

Второе: Аун подчеркнул необходимость поддержки ливанской армии и сказал, что армия не имеет необходимых возможностей и средств и не может выполнить эту миссию в одиночку. Он сказал, что ливанская армия ждет поддержки.

Третье: Аун призвал к созданию необходимой инфраструктуры для запуска проекта финансовой и экономической поддержки Ливана.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам на встрече с Бараком подчеркнул необходимость выполнения американской стороной своих обязанностей, оказывая давление на Израиль, чтобы тот прекратил враждебные действия, отступил с оккупированных территорий и освободил пленных. Он также подчеркнул приоритетность поддержки и укрепления возможностей ливанских вооруженных сил в финансовом и материальном плане, чтобы они могли выполнять необходимые миссии.

По словам информированного официального источника, Аун и Салам полагали, что Хезболла будет молчать по поводу решения о разоружении, и особенно, учитывая недавние израильские угрозы, будет вынуждена отступить и пойти на уступки, но позиция генерального секретаря Хезболлы в защиту оружия сопротивления превзошла их ожидания. С другой стороны, сионистский режим в своей политической позиции в последние недели отвергает любую приверженность Ливану и продолжает свои агрессии в Ливане на оперативном уровне.

У Барака не было ничего нового

Источник газеты «Аль-Акбар», отметив, что «у Барака в этом визите не было ничего нового», добавил, что Набих Берри настаивает на необходимости отступления Израиля с оккупированных территорий и прекращения враждебных действий перед любым обсуждением разоружения. Берри повторил то, что он сказал катарскому телеканалу «Аль-Арабия» за день до встречи с Бараком, и укоризненно сказал ему: «Во время вашего последнего визита в Бейрут было достигнуто соглашение, почему вы не придерживались его, чтобы дело дошло до такого?»

Берри также спросил американского посланника о приверженности Израиля соглашению о прекращении огня и отступлении с ливанских территорий к международно признанным границам, и подчеркнул, что это является предпосылкой стабильности в Ливане и возможностью начать процесс восстановления для возвращения жителей юга в свои жилые районы и обеспечения компонентов поддержки для ливанской армии.