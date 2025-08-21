Реакция иракских депутатов на вмешательство США в закон о «Хашд аш-Шааби»

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (Abna), член иракского парламента Мухаммад аль-Хафаджи заявил, что большинство политических партий в парламенте выступают против любого вмешательства или опеки США над законом о службе или пенсии для сил «Организации народной мобилизации».

Он подчеркнул: «Только парламент Ирака является органом, уполномоченным принимать этот закон, и никакой внешний орган не имеет права вмешиваться в законодательные дела страны».

Аль-Хафаджи также выразил сожаление, что некоторые стороны, подчиняясь внешним требованиям, наносят ущерб национальному суверенитету, и призвал всех депутатов проголосовать за принятие закона о «Структурировании Организации народной мобилизации Ирака».

В то же время другой член иракского парламента, Фирас аль-Мусламави, отметил, что силы безопасности и Организация народной мобилизации страны находятся в состоянии повышенной готовности для защиты западных границ Ирака и противодействия любой внешней угрозе, особенно угрозам, исходящим от лагерей ИГИЛ на границах Сирии и Иордании.

Он добавил: «То, что было объявлено как вывод американских войск из некоторых баз, на самом деле является пересмотром и передислокацией сил и не создаст никакого вакуума безопасности, поскольку защита границ всегда была обязанностью сил безопасности и Организации народной мобилизации Ирака».

Аль-Мусламави подчеркнул, что объявление о выводе американских войск с баз «Айн аль-Асад» в Анбаре и «Виктория» в международном аэропорту Багдада не является реальным военным выводом, а считается лишь передислокацией.

Закон об «Организации народной мобилизации» является одним из чувствительных законов, который, как ожидается, будет обсуждаться и утверждаться на будущих заседаниях парламента, и этот вопрос находится под политическим и региональным давлением.

Иракский парламент настаивает на продолжении процесса принятия закона о службе и пенсии для сил «Организации народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби»), хотя внутреннее и внешнее политическое давление, особенно со стороны США и израильского режима, для прекращения этого процесса возросло. Депутаты, поддерживающие этот закон, считают, что его принятие является данью уважения жертвам бойцов этой организации.

Аналитики также считают, что принятие этого законопроекта станет поворотным моментом в правовом и юридическом статусе «Организации народной мобилизации» — института, который в последние годы был на передовой борьбы с терроризмом.

С точки зрения аналитиков, нынешняя ситуация отражает борьбу между национальной волей Ирака по укреплению независимых институтов безопасности и внешним давлением с целью их ослабления; борьбу, исход которой может определить будущий путь стабильности и независимости Ирака.

«Организация народной мобилизации Ирака» является частью вооруженных сил страны, которая находится под командованием главнокомандующего вооруженными силами. Эта организация была сформирована после издания фетвы о джихаде Кифайи* великого аятоллы Сейеда Али Систани, высшего духовного лидера Ирака, после оккупации обширных территорий иракских провинций такфиритской и террористической группировкой ИГИЛ и сыграла значительную роль в освобождении страны от этой группы.

*Джихад Кифайя (Коллективный джихад) - обязанность, которая распространяется на всех мусульман. Если некоторые из них выполняют ее, то обязанность с остальных снимается.