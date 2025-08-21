Израиль увеличил бюджет на 2025 год / Нетаньяху повысил бюджет на войну

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (Abna), правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху согласилось с предложением Министерства финансов этого режима об увеличении бюджета на 2025 год на 31 миллиард шекелей (9 миллиардов долларов). Большая часть этой суммы выделена на так называемые оборонные расходы, а 1,6 миллиарда шекелей (473 миллиона долларов) также предназначены для гуманитарной помощи Газе; шаг, который, по словам ивритских СМИ, направлен на «отбеливание» имиджа Тель-Авива.

Выделение этой помощи и 3,35-процентное сокращение бюджетов всех министерств для покрытия военных расходов, а также возврат около 600 миллионов шекелей из бюджета коалиционных соглашений, связанных с образовательной программой «Новый горизонт» в еврейских религиозных школах (хареди), вызвало гнев некоторых членов кабинета Нетаньяху. Эти изменения вступят в силу с начала следующего года, если будут одобрены Кнессетом.

Газета «Едиот ахронот» сообщила, что министерства в израильском режиме с большим бюджетом понесут большую долю сокращений, а Министерство внутренней безопасности этого режима испытает наибольшее сокращение. В то же время правительство Израиля выделило средства для компенсации военных потерь, которые включают 320 миллионов шекелей на отпуска без сохранения содержания, 100 миллионов шекелей на укрепление убежищ, 135 миллионов шекелей на восстановление государственного комплекса в Хайфе, 100 миллионов шекелей на северные поселения и 298 миллионов шекелей на помощь местным советам.

Основной бюджет израильского режима на 2025 год был ранее утвержден в марте на общую сумму 755 миллиардов шекелей (около 205 миллиардов долларов), но продолжающаяся война против Газы и конфликты на других фронтах вынудили правительство Израиля снова увеличить свой бюджет. Согласно сообщениям ивритских СМИ, дефицит бюджета этого года в израильском режиме достигнет 5,2% ВВП; цифра, которая, по словам газеты Globes, связана с расходами на войну в Газе и негативными последствиями 12-дневной войны против Ирана.

Министерство финансов Израиля заявило, что это увеличение бюджета позволит продолжать тяжелые военные операции до конца 2025 года и даже реализовать сценарий полной оккупации Газы. Таким образом, потолок общих расходов достигнет около 650 миллиардов шекелей. Также было сказано, что дефицит бюджета увеличится с 4,9% до 5,2% ВВП, что эквивалентно 6 миллиардам шекелей, что является важной цифрой, но значительно меньше объема увеличения, выделенного на оборонный сектор.

Министерство финансов Израиля подчеркнуло, что покрытие этого дефицита станет возможным благодаря увеличению налоговых поступлений, которые превысили предыдущие прогнозы.

Во время заседания кабинета министров Израиля, «Бецалель Смотрич», министр финансов Израиля, подвергся нападкам со стороны некоторых министров кабинета за сокращение бюджета министерств для покрытия военных расходов. Защищаясь, он сказал: «Быть министром финансов во время войны непросто, особенно когда приходится иметь дело с несколькими министрами-популистами, которые ищут только заголовки в газетах». Он выразил благодарность Нетаньяху за поддержку и заявил, что это решение необходимо для устранения экзистенциальной угрозы со стороны Ирана и обеспечения будущего Израиля.

«Исраэль Кац», министр безопасности Израиля, также назвал увеличение бюджета жизненно важным и сказал, что эта мера позволит армии противостоять угрозам Ирана и достичь целей войны в Газе.

Однако ряд министров кабинета Израиля, в том числе «Йоав Киш» (министр образования), «Итамар Бен-Гвир» (министр внутренней безопасности), «Амихай Элияху» (министр наследия) и «Ицхак Васерлауф» (министр развития Негева и Галилеи), выступили против этого решения. Киш и Бен-Гвир в совместном заявлении объявили, что в случае игнорирования обеспечения безопасности школ, они будут выступать против предложенного бюджета.

Бен-Гвир также возложил ответственность за этот скандал на Нетаньяху и сказал ему: «Почему ты ставишь детей Газы в приоритет?» Киш также обратился к Смотричу в резком тоне: «Ты маленький человек с большим самомнением и предпочитаешь детей Газы детям Израиля».

В ответ Нетаньяху подчеркнул, что помощь, выделенная Газе, не дойдет до ХАМАС и будет передана только в центры помощи и населению.

Тем временем, «Моше Гафни», сопредседатель партии «Яхдут ха-Тора», также раскритиковал решение правительства Израиля. Он сказал, что Нетаньяху и Смотрич, вопреки предыдущим соглашениям, без разрешения конфисковали бюджет, который предназначался для тысяч учителей хареди, что усилило напряженность между религиозными партиями и правительством Израиля.