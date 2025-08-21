Осуждение разжигающей войну политики США против Венесуэлы

По сообщению информационного агентства Abna, Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осудило угрозу США применить силу против национального суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы и предупреждает о серьезных последствиях американских авантюр для мира и безопасности в Карибском регионе.

Эти действия США, являющиеся продолжением их интервенционистской и незаконной политики в отношении венесуэльского народа, представляют собой грубое нарушение Устава ООН, в частности пункта 4 статьи 2, запрещающего применение силы или угрозу ее применения против независимых государств. Это также является явным признаком растущего пренебрежения правящей элиты США к фундаментальным правилам и нормам международного права.

Исламская Республика Иран, напоминая об основополагающих принципах Устава ООН, таких как уважение национального суверенитета и права народов на самоопределение, а также запрет на применение силы против независимых стран, выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла и подчеркивает необходимость немедленного внимания со стороны Совета Безопасности и Генерального секретаря ООН к потенциально опасной и угрожающей миру ситуации в Карибском регионе.