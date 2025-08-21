Аракчи: Талибан не соблюдает права шиитов в Афганистане

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (Abna), Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в интервью, опубликованном в среду (государственным информационным агентством ИРНА), раскритиковал действия Талибана по ключевым вопросам Афганистана.

Он заявил, что Иран, несмотря на тесное сотрудничество с этой группой для обеспечения своих национальных интересов, все еще далек от признания правительства Талибана.

Ссылаясь на многочисленные вызовы между Ираном и Афганистаном, включая мигрантов, наркотики, терроризм, безопасность границ, торговлю, водную проблему, персидский язык и, в особенности, безопасность шиитов, Аракчи сказал: «Мы не можем игнорировать эти вопросы».

Министр иностранных дел Ирана уточнил, что Талибан предпринял некоторые действия в определенных областях, но во многих других он потерпел неудачу. Он сказал: «Безопасность шиитов была обеспечена, но их права не соблюдались в течение последних нескольких лет».

Следует также отметить, что после возвращения к власти Талибан лишил юридической силы Закон о личном статусе шиитов и изъял все книги по джафаритскому праву из университетов, школ и государственных библиотек. Эта группа подчеркнула, что законы Афганистана должны основываться на фикхе ханафитского мазхаба.

В другой части интервью Аракчи упомянул о праве Ирана на воду из реки Гильменд и сказал, что ситуация с соблюдением водного права «улучшилась, но все еще не достигла ожидаемого уровня». Он также подчеркнул, что банковские проблемы иранцев в Афганистане остаются нерешенными.

Министр иностранных дел Ирана также сообщил о соглашении с Талибаном по возвращению мигрантов и сказал: «Один миллион мигрантов был возвращен в Афганистан, не создав кризиса в отношениях между двумя сторонами». Это произошло, несмотря на то, что ситуация была крайне сложной и трудной в первые дни и до прибытия народных и иранских сил.