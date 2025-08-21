Пезешкиан: Визит в Беларусь станет поворотным моментом в ирано-белорусских отношениях

По сообщению информационного агентства Abna, президент Ирана Масуд Пезешкиан по возвращении из официального визита в Беларусь написал на своей личной странице: «Визит в Беларусь станет поворотным моментом в ирано-белорусских отношениях, и принесет блестящие результаты и достижения». Он добавил: «Исламская Республика Иран придает большое значение развитию отношений с Беларусью, и существующая дорожная карта между двумя странами вскоре будет преобразована в всеобъемлющий документ о стратегическом партнерстве».