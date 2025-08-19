Ответ Штаба по управлению окружающей средой духовных семинарий на бред Нетаньяху

Как сообщает Международное информационное агентство Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, Штаб по управлению окружающей средой духовных семинарий выпустил заявление в ответ на бред Беньямина Нетаньяху, лидера преступной группировки сионистского режима, относительно проблемы воды в Иране.

Текст заявления этого штаба, адресованного народу Ирана, выглядит следующим образом:

Дорогие и цивилизационные люди Ирана; здравствуйте.

Недавно мы стали свидетелями абсурдных и необоснованных заявлений лидеров сионистского режима против Исламской Республики Иран по вопросу воды. Эти претензии исходят из-за неспособности и безысходности в борьбе с внутренними кризисами детоубийственного режима и высказываются в то время, когда оккупированные территории переживают более серьезную ситуацию с водным напряжением, чем Иран.

Площадь оккупированных территорий составляет менее одной шестидесятой площади Ирана; однако с момента оккупации этим преступным режимом «река Иордан» и «озеро Хула» высохли, и этот режим также потерпел неудачу в восстановлении «Мертвого моря» и «озера Тивериад». Поэтому продажным лидерам лучше не фантазировать о помощи великой и древней стране, как Иран!

Исламский Иран с справедливым подходом пытается обеспечить водные потребности всех регионов страны, в то время как сионистский режим узурпировал водные ресурсы у палестинцев и коренных жителей земли и передал их узурпаторам-поселенцам, и теперь месяцами сталкивает угнетенных и стойких людей Газы со страшной жаждой и голодом, ведущими к смерти. Кроме того, этот узурпаторский режим, развязав многочисленные войны, также захватил водные ресурсы соседних стран. Так как же он может лицемерно обманывать мудрый народ Ирана?

Иранцы, имея цивилизацию в несколько тысяч лет, являются самыми мудрыми людьми, которые знают и могут адаптироваться к водному напряжению в этой стране; если они не будут сбиты с толку миражом, который создают враги и невежественные люди, и выберут путь независимости. Одним из примеров этих неправильных рецептов, которые привели к засухе и проседанию земли в Иране в темную эпоху зависимости и господства режима Пехлеви, был американский план «Четвертый пункт Трумэна» и израильский план «Развитие Казвинской равнины»; планы, которые при участии сотен американских и израильских экспертов начали и, к сожалению, институционализировали бурение глубоких скважин и изменение модели земледелия с сельского хозяйства, основанного на сухом климате, на средиземноморское сельское хозяйство!

Но Иран после Исламской революции достиг значительных успехов в области новых систем хранения и передачи воды, поверхностного и подповерхностного орошения (проницаемого), очистки и переработки сточных вод и опреснения. И теперь он считается одной из стран-производителей и даже экспортеров этого оборудования.

Крупнейшая в мире наземная опреснительная установка была спроектирована и построена иранскими специалистами в провинции Систан и Белуджистан. Эта опреснительная установка имеет мощность очистки 100 000 кубических метров воды в сутки. Самые длинные водопроводы в мире также связаны с передачей воды от опреснительных установок на центральное плато Ирана. Кроме того, Иран имеет комплексные программы по развитию солнечных опреснительных установок.

Исламский Иран является одним из мировых пионеров в области комплексного управления водосборными бассейнами. Комплексное планирование по защите водных ресурсов, контролю за наводнениями и оптимальному использованию водных ресурсов в рамках таких проектов, как биологическое водосборное управление и посадка растений для одновременной защиты воды и почвы, строительство наземных и подземных плотин и заграждений, скважины для пополнения водоносных горизонтов и развитие подземных рек (канатов). Этот научный и всеобъемлющий подход привел к устойчивому использованию водных ресурсов.

Глобальный водный кризис имеет корни в глобальном потеплении, испарении водных ресурсов, неправильных моделях производства и потребления и расточительности. Несомненно, наш великий народ, опираясь на исламские учения, науку и технологии, и опыт своей славной цивилизации, преодолеет это водное напряжение и, приняв важное решение по исправлению методов использования воды и коррекции подхода к воде и окружающей среде, не позволит использовать его как фактор кризиса, и превратит эту угрозу в точку силы и процветания страны.

В отличие от сионистского режима, который использует водные ресурсы как повод для напряженности и конфликтов, Исламский Иран готов к конструктивному сотрудничеству со странами региона и исламского мира в области управления ресурсами и передачи водных технологий.

В заключение, мы просим Всемогущего Бога о победе иранцев в мудром преодолении этих трудностей.

Штаб по управлению окружающей средой духовных семинарий