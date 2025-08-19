«Уолл-стрит»: Зеленский не стал возражать против «обмена территориями» на встрече с Трампом

Как сообщает агентство Abna со ссылкой на «Русия аль-Яум», газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что Владимир Зеленский, президент Украины, не отверг план обмена территориями с Россией во время своей вчерашней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

В отчете говорится, что Зеленский в то же время подчеркнул, что будет сложно обойти конституционные соображения в Украине.

Согласно этому отчету, президент Украины указал на трудности, связанные с процессом переселения жителей его страны и нарушением положений украинской конституции, но сказал, что может рассмотреть пропорциональные обмены.

Ранее президент Украины в интервью заявлял: «Уступка украинских территорий России невозможна».

После встречи в Белом доме он сказал: «Нам не нужно прекращение огня, нам нужен настоящий мир».

Зеленский, подчеркнув, что вопрос украинских земель очень важен, сказал: «Я обсужу этот вопрос с Путиным на моей встрече с ним».

Он заявил: «У меня была подробная дискуссия с Трампом об украинских территориях».