Новейший шаг Италии против сионистского режима

Как сообщает агентство Abna, итальянское агентство Aki сообщило, что организаторы выставки Levantina, одной из важных торговых выставок страны, объявили, что они исключили сионистский режим из 88-й сессии своих мероприятий.

Ранее работники порта Генуи в Италии также не позволили пройти саудовскому кораблю Yanbu, перевозившему военное оружие для сионистского режима. Это саудовское судно с военной техникой направлялось из США в регион, когда работники порта Генуи заметили, что указанное оборудование перевозится для сионистского режима.

Вчера еврейская газета Haaretz также сообщила, что Австралия аннулировала визу Симхи Ротмана, члена парламента сионистского режима. Ожидалось, что Ротман сегодня посетит Австралию и примет участие в еврейских церемониях в Мельбурне.

Согласно отчету, он больше не сможет подавать заявление на получение визы в течение следующих трех лет.

Австралия заявила, что виза Ротмана была аннулирована из-за его враждебных позиций, выраженных в социальных сетях, включая вопросы уничтожения ХАМАС и расширения оккупированных территорий, а также его отрицания совершения каких-либо преступлений этим режимом против палестинцев.