Как сообщает информационное агентство Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, источники сионистского режима сообщили, что армия этого режима обратилась к вербовке евреев из-за рубежа, чтобы решить кризис нехватки военных и резервных сил. Это происходит на фоне решения политической структуры режима оккупировать город Газа.

Седьмой канал израильского телевидения сегодня сообщил, что из-за серьезной нехватки личного состава армия Израиля рассматривает возможность привлечения евреев из-за рубежа для иммиграции на оккупированные территории и их вербовки в армию за значительное вознаграждение.

Этот шаг предпринят после того, как кабинет сионистского режима принял решение о полной оккупации города Газа, в то время как внутренний кризис на оккупированных территориях по поводу закона об обязательной военной службе нарастает, а ультраортодоксальные (харедим) партии отказываются отправлять своих членов на военную службу.

Согласно этому сионистскому СМИ, по данным отдела кадров, нехватка личного состава в армии сионистского режима в настоящее время оценивается в 10-12 тысяч человек. По этой причине армия, учитывая отказ харедим от участия в войне, пытается найти новые способы немедленного укрепления своих вооруженных сил.

В связи с этим седьмой канал израильского телевидения со ссылкой на официальное информационное агентство армии сообщил, что военные и силовые ведомства планируют разработать план по усилению вооруженных сил, который будет специально нацелен на молодых евреев в возрасте от 18 до 25 лет из США и Франции и побудит их иммигрировать на оккупированные территории и поступить на службу в армию на несколько лет.

Согласно опубликованному отчету, по оценкам, армия сионистского режима в настоящее время имеет возможность набирать 10 000 человек в год из числа иностранных евреев. Однако их первоначальная цель — набирать 600-700 человек в год из числа еврейских иммигрантов.

По словам израильской армии, это решение все еще находится на ранних стадиях рассмотрения и разработки.

Между тем, некоторые высокопоставленные чиновники заявили, что обращение к чувствам евреев диаспоры может быть способом пополнить ряды и помочь облегчить нехватку личного состава.

Стоит отметить, что армия сионистского режима обратилась к вербовке иностранных евреев, в то время как после почти двух лет войны в Газе серьезная нехватка военных и резервных сил, наряду с износом военной техники, все больше ставит армию перед проблемами.

Это происходит на фоне того, что кабинет сионистского режима, с целью сохранения своей политической власти, обратился к расширению войны в Газе и принял решение о полной оккупации города Газа.