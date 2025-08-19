ООН: 86% территории Газы непригодны для проживания

Как сообщает Международное информационное агентство Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) вновь предупредило о катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа рано утром во вторник.

В заявлении этой организации говорится: «Военный план Израиля в городе Газа будет иметь катастрофические последствия для гуманитарной ситуации. Принуждение сотен тысяч людей к бегству является рецептом катастрофы и может привести к принудительному перемещению».

Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление сообщил: «Мы подтверждаем нашу приверженность служению народу Газы и будем присутствовать в городе Газа для оказания поддержки».

Организация, заявив, что почти 86% территории сектора Газа в настоящее время находятся под приказами об эвакуации или являются военными зонами армии сионистского режима, пояснила: «Нам нужен беспрепятственный доступ ко всем частям Газы и доставка припасов через все пограничные переходы».

Согласно отчету, в заявлении также добавлено: «Больницы на юге сектора Газа работают на двойной мощности, и прием пациентов с севера будет иметь серьезные последствия».