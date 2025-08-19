Мученическая смерть 30 палестинцев за последние двадцать четыре часа

Как сообщает Международное информационное агентство Ahl al-Bayt (a.s.) - Abna, преступные атаки сионистского режима на сектор Газа и убийство палестинцев, на фоне молчания международных организаций и сообществ, продолжались и рано утром во вторник.

Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на медицинские источники сообщил, что с утра понедельника до утра вторника в результате атак сионистского режима на сектор Газа 30 палестинцев погибли мученической смертью.

Корреспондент «Аль-Джазиры» в секторе Газа сказал: «Израильские оккупационные силы открыли огонь по палестинцам на юго-востоке Дейр-эль-Балаха, расположенного в центре сектора Газа».

Телеканал «Аль-Маядин» также сообщил: «Вражеские истребители также атаковали центр города Хан-Юнис, на юге сектора Газа».