Секретная встреча сионистской делегации с президентом ОАЭ

Как сообщает информационное агентство Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, новостные источники сообщили, что недавно делегация сионистского режима во главе с министром по стратегическим вопросам этого режима тайно посетила ОАЭ и провела встречу с её президентом.

По данным сионистского канала Kan, сионистская делегация во главе с Роном Дермером, министром по стратегическим вопросам Израиля, тайно посетила ОАЭ и встретилась с президентом страны, шейхом Мухаммедом бин Заидом.

Согласно этому сообщению, на встрече обсуждалась проблема Газы.

Ранее Яир Лапид, лидер оппозиции сионистского режима, также совершил короткий визит в Абу-Даби, где встретился и провел переговоры с шейхом Мухаммедом бин Заидом и шейхом Абдуллой бин Заидом, министром иностранных дел страны.

В заявлении, сделанном Лапидом, говорится, что на этих встречах, которые проходили в президентском дворце Объединенных Арабских Эмиратов, стороны обсудили региональные события и подчеркнули важность возвращения всех сионистских пленных в Газе.

Между тем, информированные источники недавно подтвердили, что египетская сторона представила новое предложение о прекращении войны в Газе.

По словам этих источников, это предложение содержит пункты, соответствующие плану Стива Виткоффа, специального посланника США по делам Западной Азии, и может стать основой для дальнейших договоренностей.

Согласно опубликованной информации, содержание этого предложения включает несколько основных пунктов, включая освобождение 10 живых сионистских пленных и передачу 18 тел убитых пленных, доставку гуманитарной помощи в Газу через международные организации, такие как ООН и Красный Крест, установление 60-дневного перемирия и начало переговоров о полном прекращении войны одновременно с началом перемирия.

В связи с этим сионистский канал i24 News также сообщил со ссылкой на источники в Каире, что движение ХАМАС проинформировало посредников о своей готовности принять этот план без каких-либо изменений.