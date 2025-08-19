  1. Home
Признание еврейской газеты о распространении наркотиков в армии «Израиля»

19 августа 2025 - 09:46
News ID: 1718198
Source: ABNA
Признание еврейской газеты о распространении наркотиков в армии «Израиля»

Еврейская газета признала широкое распространение употребления наркотиков и психоактивных веществ среди сионистских военных.

Как сообщает агентство Abna, еврейская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что употребление психоактивных веществ стало очень распространенным среди сионистских военных.

В продолжении отчета говорится, что предупреждения о распространении употребления наркотиков среди этих военных усилились.

Ранее также сообщалось, что употребление алкоголя и наркотиков среди сионистских военных возросло. Кроме того, большое количество военнослужащих, участвовавших в войне в Газе, совершают самоубийства.

