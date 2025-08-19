Признание еврейской газеты о распространении наркотиков в армии «Израиля»

Как сообщает агентство Abna, еврейская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что употребление психоактивных веществ стало очень распространенным среди сионистских военных.

В продолжении отчета говорится, что предупреждения о распространении употребления наркотиков среди этих военных усилились.

Ранее также сообщалось, что употребление алкоголя и наркотиков среди сионистских военных возросло. Кроме того, большое количество военнослужащих, участвовавших в войне в Газе, совершают самоубийства.