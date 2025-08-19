Ужас американцев перед Йеменом: «Это были не мы!»

Как сообщает агентство Abna со ссылкой на Al-Masirah, один американский чиновник в интервью для Al-Monitor подчеркнул: «Пентагон не оказывал Тель-Авиву никакой разведывательной или логистической помощи во время недавнего нападения на электростанции на юге Саны».

Он добавил: «Мы не хотим давать йеменцам повод для выхода из соглашения о прекращении огня».

Этот американский чиновник заявил: «Американские корабли перехватили йеменские ракеты, запущенные в сторону Израиля, но не участвовали в атаках против этой страны».

Он признал: «Йеменцы установили эффективную блокаду против сионистского режима через Красное море».

Стоит отметить, что американцы, потерпев неудачу в атаках на Йемен и увидев военную мощь этой страны, объявили о достижении соглашения о прекращении огня с Саной.