Запрос на расследование инцидента возле мечети в США как преступления на почве религиозной ненависти

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), Совет по американо-исламским отношениям, отделение в Коннектикуте (CAIR-CT), призвал власти штата расследовать инцидент, произошедший возле мечети в городе Стамфорд, как преступление на почве религиозной ненависти.

По данным организации, вчера мужчина остановил свой автомобиль перед Исламским культурным центром Нью-Йорка в Стамфорде и выкрикивал антиисламские и оскорбительные лозунги в адрес Пророка Ислама (мир ему), обращаясь к семьям, возвращавшимся с молитвы. Это поведение, которое имело место в присутствии детей, было описано как «целенаправленное словесное нападение» для создания страха в мусульманской общине.

В своем заявлении CAIR-CT призвал к увеличению полицейских патрулей вокруг местных мечетей и поощрению людей сообщать о подобных случаях. Совет подчеркнул, что такое поведение угрожает безопасности и спокойствию мусульман.

Заместитель начальника полиции Стамфорда объявил, что инцидент был зарегистрирован в воскресенье и передан в отдел по расследованию тяжких преступлений. По его словам, офицеры изучают записанные видеоматериалы и опрашивают свидетелей, а расследование продолжается с серьезностью.ط