Критика в адрес антиисламских сообщений высокопоставленного чиновника штата Техас

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), глава Комиссии по похоронным услугам Техаса столкнулась с волной критики из-за отправки исламофобских сообщений во время рассмотрения дела мечети «Ист-Плейно».

Сообщается, что глава комиссии Кристин Типпс отправляла в своей переписке с тогдашним исполнительным директором Скоттом Бингаманом изображения с одной из экстремистских сетей, поддерживающих сионистский режим, которая представляла Коран как текст, пропагандирующий насилие и угрожающий немусульманам. Она также отправила видео от радикального ютубера, который называл мечеть «Ист-Плейно» угрозой для американского общества.

Эти сообщения были отправлены в то время, когда комиссия рассматривала жалобу на мечеть. В итоге этот исламский центр был полностью оправдан.

В одном из сообщений тогдашний исполнительный директор комиссии Бингаман в ответ на антиисламский контент написал: «Трудно быть терпеливым, когда учат ненависти». Типпс ответила: «Согласна!»

Публикация этой переписки теперь вызывает серьезные вопросы о беспристрастности и деятельности государственной комиссии в Техасе. Мусульманские активисты назвали этот акт дискриминацией и призвали к прозрачному расследованию этого инцидента.