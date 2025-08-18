Начало процесса полного вывода американских войск из Багдада в Эрбиль в сентябре

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), иракский правительственный источник заявил, что американские войска начнут процесс полного вывода из Багдада и будут передислоцированы в Эрбиль, столицу иракского Курдистана, начиная со следующего сентября (2025 года).

Как сообщает Al-Sumaria News со ссылкой на этот источник, силы международной коалиции покинут базу Айн-аль-Асад, аэропорт Багдада и штаб Объединенного командования операций и будут передислоцированы в Эрбиль.

Источник пояснил, что процесс вывода войск произойдет в сентябре и будет осуществлен в рамках соглашения между Багдадом и Вашингтоном.

Он добавил, что американские военные инструкторы останутся в Ираке, и их присутствие не связано с выводом сил коалиции.

Al-Sumaria News также напомнила, что ранее появлялись сообщения о начале переброски американского оборудования с базы Айн-аль-Асад на западе Ирака. Этот шаг предпринимается в соответствии с соглашением между Багдадом и Вашингтоном о завершении миссии международной коалиции. Согласно этому соглашению, американские войска останутся только в Эрбиле и на севере Ирака до сентября 2026 года.

Стоит отметить, что в январе 2024 года был сформирован Совместный высший военный комитет между Ираком и международной коалицией во главе с США для пересмотра миссии коалиции по борьбе с ИГИЛ.

В заявлении офиса премьер-министра Ирака, опубликованном в то время, подчеркивалось: «Завершение военной миссии международной коалиции против ИГИЛ, спустя десятилетие после ее начала и достижения больших успехов, в сотрудничестве и при участии иракских сил безопасности и военных, будет поручено военным специалистам».