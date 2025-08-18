Голод как инструмент пыток против палестинцев

По сообщению информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), организация Amnesty International подчеркнула, что политика «Израиля» за последние 22 месяца была преднамеренно направлена на уничтожение палестинцев и является неотъемлемой частью «продолжающегося преступления геноцида» против них.

Эрика Гевара, старший директор по исследованиям в Amnesty International, заявила: «Международная система фактически дала израильскому режиму разрешение пытать палестинцев и пользоваться почти полной безнаказанностью в течение последних нескольких десятилетий».

Она также призвала к немедленному и безусловному снятию блокады с Газы и подчеркнула необходимость установления прочного прекращения огня и прекращения любых планов по продолжению оккупации или эскалации военного нападения на этот район.

