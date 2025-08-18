  1. Home
Голод как инструмент пыток против палестинцев

18 августа 2025 - 12:57
News ID: 1717900
Source: ABNA
Организация Amnesty International подчеркнула: действия израильского режима за последние 22 месяца, включая блокаду сектора Газа и массовое лишение его жителей доступа к основным потребностям, являются частью систематической модели пыток и преднамеренного голода против палестинцев.

По сообщению информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), организация Amnesty International подчеркнула, что политика «Израиля» за последние 22 месяца была преднамеренно направлена на уничтожение палестинцев и является неотъемлемой частью «продолжающегося преступления геноцида» против них.

Эрика Гевара, старший директор по исследованиям в Amnesty International, заявила: «Международная система фактически дала израильскому режиму разрешение пытать палестинцев и пользоваться почти полной безнаказанностью в течение последних нескольких десятилетий».

Она также призвала к немедленному и безусловному снятию блокады с Газы и подчеркнула необходимость установления прочного прекращения огня и прекращения любых планов по продолжению оккупации или эскалации военного нападения на этот район.

