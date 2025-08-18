Набих Берри: Решение правительства Ливана об эксклюзивном праве на оружие в предложенной форме невыполнимо

По сообщению информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), Набих Берри, спикер парламента Ливана, в интервью телеканалу «Al-Arabiya» отметил, что он призовет к диалогу по поводу решения правительства об ограничении оружия и подчеркнул, что решение правительства об эксклюзивном праве на оружие в предложенной форме невыполнимо.

Набих Берри добавил, что он планирует провести встречу с американским посланником Томом Бараком, но сам не будет делать ему никаких предложений.

Он также уточнил, что до тех пор, пока сионистский режим отказывается выполнять свои обязательства и соглашения о прекращении огня, любое решение относительно Хизбаллы не может быть реализовано.

Спикер парламента Ливана также отметил, что Хизбалла не выпустила ни одной пули с момента прекращения огня, в то время как сионистский режим продолжает свои атаки.

Набих Берри также подчеркнул, что нет никаких опасений по поводу гражданской войны или какой-либо угрозы внутреннему миру.

Ранее, спикер парламента Ливана в своем выступлении, подчеркнув необходимость сосредоточиться на противостоянии сионистскому режиму и его планам против всей страны, объявил о своем несогласии с решением правительства по вопросу оружия сопротивления и предупредил, что внутренние разногласия не должны вытеснять приоритет противостояния агрессии оккупационного режима.

Наим Касем, заместитель генерального секретаря Хизбаллы, также отверг любое вмешательство сионистского режима во внутренние дебаты Ливана по поводу оружия и подчеркнул, что «Хизбалла не передаст свое оружие израильскому врагу».

Эти заявления делаются в то время, когда Ливан все еще сталкивается с политическими и امنity-ми проблемами.

В связи с этим, политические круги Ливана ожидают прибытия в Бейрут американского посланника и заместителя специального посланника США по делам Западной Азии. Этот визит несет новые идеи по поводу плана ограничения оружия.