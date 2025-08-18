Сопротивление в плену должно быть более заметным в повествовании о Священной обороне

По сообщению информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), в годовщину возвращения славных освобожденных военнопленных на исламскую родину, в Цифровой галерее Факе Национального музея Исламской революции и Священной обороны состоялась церемония презентации, критики и анализа книги «Я не Ибрагим Хади» с участием бригадного генерала Мехди Амиряна, генерального директора Национального музея Исламской революции и Священной обороны, славного освобожденного военнопленного Ибрагима Хади, рассказчика произведения, Мохаммада Гасемипура, литературного критика, Амира Нубрани, автора книги, а также группы представителей СМИ и любителей литературы о Священной обороне.

В начале церемонии бригадный генерал Амирян, ссылаясь на необходимость рассмотрения различных аспектов восьмилетней навязанной войны, заявил, что Священная оборона была не только на поле боя, но и в сердцах семей. Он сказал: «Различные слои населения участвовали в Священной обороне; от командиров и ополченцев за баррикадами до отцов, матерей, жен и детей бойцов, которые сыграли важную роль в этом процессе».

Бригадный генерал Амирян добавил: «12-дневная навязанная война также содержала множество событий, учитывая которые можно лучше понять атмосферу Священной обороны; поэтому мы должны больше говорить о трудностях, которые переносят жены, дети и родители мучеников и самоотверженных людей, и оказывать им большую поддержку».

Генеральный директор Национального музея Исламской революции и Священной обороны, подчеркнув необходимость сосредоточения на теме освобожденных военнопленных, отметил: «К теме освобожденных военнопленных не было уделено должного внимания. Хотя учреждения и организации занимались этим, еще предстоит большая работа. Сопротивление на поле боя имеет одно значение, а сопротивление во время плена — другое. Боец, который сражается с оружием за баррикадой, ведет один вид борьбы, но когда он попадает в плен на вражеской территории и под его властью, он сталкивается с другими условиями. Даже во вражеской тюрьме наши освобожденные военнопленные не прекращали сопротивление».

Он пояснил: «Во время плена тень врага нависает над пленником; он находится под давлением врага в отношении еды, основных потребностей, культурных, религиозных и личных занятий. Внешне может показаться, что на пленнике не осталось никакой обязанности, но наши освобожденные военнопленные не прекращали борьбу и сопротивление даже в этих условиях. Это понятие должно быть более заметным в повествовании о Священной обороне».

Бригадный генерал Амирян, заявив, что Священная оборона и, в частности, тема освобожденных военнопленных, нуждается в гораздо большем количестве книг и письменных произведений, продолжил: «Сопротивление на поле боя дает нам большой урок, но сопротивление в плену, под гнетом врага, является другим значением стойкости, которое должно быть рассмотрено и изучено. Изучение и публикация книг в этой области — ценный шаг, и его следует расширить».

Затем Амир Нубрани, автор книги «Я не Ибрагим Хади», в своем выступлении, ссылаясь на процесс создания этого произведения, сказал: «После смерти родителей мученика его брат рассказал воспоминания, которые стали основой для написания части этой книги. Фактически, усилия и труд, вложенные в сбор этих рассказов, привели к созданию вечного произведения об этом великом мученике».