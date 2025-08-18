Инцидент 8-го шахривара — это явный пример организованного терроризма при поддержке США

По сообщению информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), Ходжатолеслам «Асгар Асгари» сегодня, в воскресенье, 17 августа 2025 года, на совещании по планированию церемонии поминовения мучеников Недели правительства, Раджаи и Бахонара, сослался на годовщину возвращения освобожденных пленных на исламскую родину 17 августа и заявил: «Этот день, а также память обо всех ценных мучениках Исламской революции и Священной обороны всегда должны чтиться».

Он отметил, что в ближайшие недели в провинции будет проведено несколько программ, одной из самых важных из которых является событие 8-го шахривара, которое напоминает о мученической гибели двух выдающихся и народных личностей Исламской революции, мучеников Мохаммада Али Раджаи и Мохаммада Джавада Бахонара. Он заявил: «Эти два высокопоставленных мученика были символами простой жизни, народности, благочестивого и революционного управления, а террористический инцидент со взрывом в офисе премьер-министра в 1360 году (1981), который привел к их мученической гибели, был явным примером организованного терроризма и прямой поддержки США, как главного врага иранского народа».

Глава Координационного совета исламской пропаганды провинции Мазандаран, заявив, что это преступление является частью постоянных проектов врагов по сдерживанию Исламской революции через террор и создание нестабильности, сказал: «Наряду с этим событием, День Бога (Йомоллах) 17-го шахривара также имеет особое значение, который является одним из самых важных событий в истории Исламской революции».

Асгари продолжил: «Это восстание, благодаря самопожертвованию и сопротивлению народа, пошатнуло основы режима Пехлеви, и мученическая гибель большого числа наших дорогих соотечественников на площади Жале в Тегеране стала поворотным моментом на пути революции».

Он добавил: «Имам Хомейни (да будет с ним милость Аллаха) назвал этот день Днем Бога и подчеркнул необходимость его почитания, и важность этих событий заключается в сохранении круга сопротивления иранского народа, который сегодня стал образцом для сопротивления в мире».

Глава Координационного совета исламской пропаганды Мазандарана указал на продолжение антииранской политики врагов и сказал: «В 60-х годах (1980-е годы), когда террор революционных личностей усилился, сегодня эта политика преследуется в форме гибридной войны, кибератак и психологической и медийной войны против иранского народа».

Асгари пояснил: «12-дневная навязанная война была явным примером этого давления, во время которого сотни соотечественников, включая женщин, детей, спасателей, ученых-ядерщиков и военных командиров, стали мучениками».

Он добавил: «Эти действия показывают продолжение злобы мирового высокомерия, которое все еще угрожает благородному иранскому народу, а несправедливость и преступления сионистского режима в Газе, которые продолжаются уже почти два года, являются еще одним примером этого насилия».

Глава Координационного совета исламской пропаганды провинции Мазандаран, подчеркнув, что 12-дневная война не была только военным сражением, сказал: «Эта война была проявлением сочетания военных, кибер-, медиа- и психологических войн против иранского народа, которые были нейтрализованы благодаря умному сопротивлению и единству народа».

Асгари почтил память мучеников Раджаи, мучеников 17-го шахривара и мучеников навязанной войны и заявил: «Мы всегда должны хранить память о мучениках служения и самопожертвования, и мученики Недели правительства также являются одними из этих дорогих людей, которые прошли этот славный путь».

Он продолжил: «На вчерашнем совещании с генеральными директорами губернаторства и секретарем штаба Недели правительства было запланировано, что 8-го шахривара в центре провинции будет проведена выдающаяся и всеобъемлющая программа».

Глава Координационного совета исламской пропаганды провинции Мазандаран сказал: «Эта программа включает культурные и церемониальные части, в которых, помимо чествования памяти мучеников, будут представлены достижения правительства за последний год и достижения системы за последние сорок семь лет».

Асгари, заявив, что эта церемония является возможностью для просвещения людей о важности сопротивления и самопожертвования, продолжил: «Наша цель — укрепить национальное единство, распространить дискурс самопожертвования, сопротивления и искреннего служения среди новых поколений, а также осудить систему господства и разоблачить террористическое лицо правительства США и сионистского режима».

В заключение он выразил надежду: «Под руководством Верховного лидера и при участии всех учреждений эти программы будут успешно проведены, и путь великих мучеников будет продолжен, чтобы иранский народ продолжал двигаться по пути сопротивления и прогресса».