Идея «Великого Израиля» представляет огромную опасность для безопасности региона и мира

По сообщению информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает решение сионистского режима об эвакуации города Газа и о повторном переселении беззащитных жителей и беженцев, а также подчеркивает ответственность международного сообщества и исламских стран за противодействие этому ужасному военному преступлению.

В заявлении Министерства иностранных дел говорится: «Решение оккупационного режима о принудительном переселении жителей города Газа, которые на протяжении почти двух лет подвергались жесточайшим бомбардировкам и в течение последних 5 месяцев сталкивались с навязанным оккупационным режимом голодом, является ярким примером военного преступления и преступления против человечности, целью которого является не что иное, как завершение плана геноцида и уничтожение Палестины как народа и нации. Несомненно, это решение является результатом безнаказанности лидеров преступного сионистского режима, что, в свою очередь, является результатом всесторонней военной и политической поддержки этого режима со стороны США и некоторых европейских стран, а также препятствования любым серьезным действиям Совета Безопасности ООН и международных судов по привлечению к ответственности лидеров этого режима».

Совпадение преступления сионистского режима по принудительному переселению жителей города Газа, которое было спланировано с целью полного уничтожения образа и национальной идентичности палестинцев в этом секторе и завершения плана геноцида палестинцев, с наглым и очень опасным заявлением премьер-министра сионистского режима о попытке реализовать идею «Великого Израиля», которая включает в себя обширную часть исламско-арабских земель, показывает властолюбивый характер оккупационного сионистского режима и огромную опасность, которую этот режим создает для мира и безопасности в регионе и во всем мире.

Исламская Республика Иран, предупреждая о заговоре сионистского режима с целью эскалации убийств и совершения новых преступлений под предлогом перемещения жителей города Газа на юг сектора, подчеркивает необходимость немедленных действий международного сообщества, особенно исламских стран, чтобы остановить войну и геноцид против палестинского народа, и отмечает, что безразличие и бездействие перед лицом безудержной тирании и дикости расистского сионистского режима сделает его более жадным до продолжения преступлений и преступного экспансионизма.