Еврейский отчет о поражении оккупационной армии и «тихой революции» Эяля Замира

17 августа 2025 - 11:13
Еврейская газета «Маарив» сообщила, что «происходит тихая революция начальника штаба оккупационной армии».

Согласно «Маарив», как бы ни выглядела «сильной и жесткой» оккупационная армия «в Газе, Иране и на Западном берегу», она не была готова к волне жары на своих тренировочных базах.

В отчете говорится, что «в последние дни в израильской армии произошла тихая революция», учитывая, что «после многих лет сокращения ресурсов и рабочей силы в традиционных полевых подразделениях - бронетанковых войсках, боевой инженерии, охране границ, пехотных бригадах, полевой разведке, спасательной бригаде, командовании тыла и других подразделениях - война «Железных мечей» (война в Газе) вернула израильской армии понимание того, что сильная армия, которая побеждает в войнах, это не только армия, которая построена на специальных подразделениях или подразделении 8200, кибер- и технологических подразделениях или только на военно-воздушных силах».

В отчете отмечается, что «эти подразделения, какими бы хорошими они ни были, являются дополнительной оболочкой для основной военной операции. Армии нужны трудолюбивые муравьи, которые несут армию: десантники, пехотные бригады, бронетанковые и артиллерийские бригады, наряду с инженерными и полевыми разведывательными бригадами, которые управляют боевыми действиями на всех фронтах: от границ Ливана и Сирии до Западного берега и, конечно, текущего сражения в секторе Газа, которое продолжается почти два года».

В отчете добавляется: «После того, как батальоны и бригады сухопутных войск были закрыты в течение последних двух десятилетий, израильская армия теперь поняла, что сухопутные силы должны вернуться в центр внимания армии».

В отчете указывается, что «в ускоренном процессе армия увеличивает и даже удваивает ряды в полевой системе, с целью увеличения числа подразделений и систем в нескольких циклах набора, чтобы позволить им справиться с вызовами ближайших лет: вновь открывшиеся границы с Сирией и Ливаном, внимание к границе с Иорданией и текущая битва в Газе».

Однако в текущем цикле набора, хотя число солдат, отправленных на тренировочные базы в некоторых подразделениях - таких как бронетанковая база Шизафон, база пограничной охраны Сайрим, база боевой инженерии Бехалац и тренировочные базы пехотных бригад из бригад Голани, Нахаль, Гивати и Кфир - увеличилось или удвоилось, израильская армия на самом деле не смогла создать инфраструктуру для адаптации к этому увеличению.

Согласно отчету, на большинстве тренировочных баз Управление технологий и логистики было вынуждено искать творческие решения, такие как временные здания с кондиционерами, палаточные установки с кондиционерами и другие. Таким образом, в среду, при температуре, достигавшей 50 градусов Цельсия в тени, электрические системы на базе Сайрим и на большинстве других баз вышли из строя, электрические панели сгорели, и сотни или даже тысячи кондиционеров перестали работать, в то время как солдаты пытались справиться с необычными волнами жары.

В отчете указывается, что «кондиционеры - не единственная проблема. Управление технологий и логистики сталкивается с трудностями в строительстве дополнительных постоянных зданий и предоставлении необходимой инфраструктуры для увеличения числа солдат. Оно также не может угнаться за скоростью предоставления продовольственных пайков этим подразделениям».

«Маарив» в своем отчете поясняет, что «Управление технологий и логистики не одиноко в этом изменении. Военная бюрократия также усугубляет эту проблему: в израильской армии они пытаются убедить военных раввинов, что ремонт обрушившихся линий электропередач в Сайриме является «спасательной» операцией и что работникам подрядчика должно быть разрешено работать в субботу.

В то же время, они сталкиваются с трудностями в том, чтобы убедить военную медицинскую часть найти инновационные способы доставки горячей и приготовленной пищи солдатам в учебных зонах и не довольствоваться холодной боевой пищей утром, днем и вечером».

В отчете также указывается, что армия не может запустить кондиционеры на базе Сайрим или принести горячую мясную еду солдатам в учебных зонах».

«Ави Ашкенази», военный корреспондент газеты, призвал начальника штаба «Эяля Замира» бросить вызов командирам (постучав по столу и попросив объяснений от командиров - не почему это произошло, а почему они не были готовы предотвратить техническую неисправность).

