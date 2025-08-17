Турки аль-Фейсал: Нетаньяху — психопат-убийца

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Турки аль-Фейсал, бывший глава саудовской разведки, в интервью Кристиан Аманпур, ведущей телеканала CNN, со ссылкой на давление с целью нормализации отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом сказал: «Как можно ожидать, что Саудовская Аравия войдет в процесс нормализации с таким человеком, как Нетаньяху, который является преступником и психопатом-убийцей? В нынешних условиях это невозможно».

Он, напомнив об арабской мирной инициативе 2002 года, добавил: «Саудовская Аравия всегда предлагала политическое решение и прочный мир; будь то в рамках арабского мирного плана, будь то в рамках недавнего совместного плана с Францией по прекращению войны в Газе. Нормализация до достижения этих условий вообще не обсуждается».

Турки аль-Фейсал далее отреагировал на «мечту о великом Израиле» Нетаньяху и предупредил: «Когда премьер-министр Израиля говорит о карте, которая включает территории от Нила до Евфрата, это означает, что он намерен оккупировать части арабских земель, выходящие за рамки Палестины. Это опасность, которую международное сообщество должно воспринимать всерьез».

Бывший глава саудовской разведки также, ссылаясь на тяжелые потери палестинцев с начала недавней войны, подчеркнул: «Более 100 000 палестинцев были убиты или ранены, миллионы стали беженцами, и Газа была разрушена. Это успех? Никогда. Это результат политики человека, который думает только о своей личной власти и бегстве от судебного преследования».

Он также призвал к международному признанию палестинского государства на основе границ 1967 года и сказал: «Этот шаг может сделать изоляцию Америки и Израиля более очевидной и подтолкнуть Европу к более серьезной позиции против израильских агрессий».