По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), «Моджтаба Амани», посол Исламской Республики Иран в Бейруте, в интервью новостной сети «Аль-Алам» заявил: «Иран твердо и решительно стоит на стороне Ливана и его народа и не делает различий между одной сектой и другой».

Он подчеркнул, что поддержка Ираном Ливана — это не просто лозунг, а ощутимая реальность, и Иран стоит на стороне угнетенных, гарантирует защиту суверенитета сопротивления и народа и протягивает руку помощи всем, кто в ней нуждается.

Полный текст интервью «Аль-Алама» в рамках программы «Гость и диалог» с Моджтабой Амани, послом Исламской Республики Иран, следующий:

Визит Лариджани в Бейрут и его политические послания

Аль-Алам: На фоне решения правительства Ливана ограничить оружие в руках государства, что является решением, направленным на оказание давления на сопротивление с целью его разоружения в соответствии с конкретным графиком и в соответствии с целями Израиля, состоялся визит доктора Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана, в Бейрут. Этот визит нес в себе несколько важных посланий. Я начну свой вопрос с анализа посланий визита доктора Лариджани в его первой поездке в Бейрут с момента вступления в должность. Какие послания нес этот визит?

Посол Ирана в Бейруте: Доктор Лариджани приехал в Бейрут в подходящее время, потому что сионистский враг пытается представить себя победителем, чтобы получить то, что он не смог получить в войне военным путем, через СМИ и политику. Сионистский враг пытается использовать СМИ, политику и агрессивные действия, чтобы представить себя победителем, как будто он одержал победу в регионе. (В то же время) он пытается внушить чувство поражения, будь то в Иране, Ливане или Газе - (то есть) на всех фронтах, на которых сам Нетаньяху развязал многосторонние войны.

Без оружия и сопротивления израильская агрессия против Ливана не будет иметь границ

В разгар пропаганды этих искаженных и вводящих в заблуждение СМИ этот визит послал ясное послание Ирану и Ливану: (то есть) ни Иран, ни Хезболла, ни Палестина не потерпели поражения, а мы являемся победителями, потому что враг не достиг своих целей, и мы по-прежнему непоколебимы и тверды.

Нетаньяху может попытаться сказать, что мы нанесли удары по многим командирам в Ливане, Палестине и Иране, но это не является настоящей и реальной победой. «Израиль» надеется, что такого рода риторика повлияет на иранский народ. Однако, несмотря на все атаки Израиля против нас и несмотря на все отчеты, анализы и давление, иранский народ полностью поддерживает свое правительство, и это является сокрушительным ударом для Америки и Израиля.

Иран со своим правительством и народом остается стойким и непоколебимым, как мы хотим, и как мы видим это в полной мере в Ливане.

Символизм визита Лариджани в Ливан

Аль-Алам: Иранский народ на практике послал самое сильное послание во время агрессии против своей страны. Он послал самое сильное послание Америке, «Израилю» и Западу и подчеркнул, что они едины и сплочены за своим правительством, и чувство иранской национальной принадлежности превыше любых внутренних разногласий... На фоне этих постоянных угроз со стороны «Израиля», Америки и Запада, доктор Лариджани, как глава Высшего совета национальной безопасности Ирана, выбрал Ливан своим первым пунктом назначения после вступления в должность. Каково значение выбора Ливана в качестве его первого пункта назначения?

Посол Ирана в Бейруте: Во-первых, доктор Лариджани ранее был советником Верховного лидера, а на своей нынешней должности он является секретарем Высшего совета национальной безопасности и представителем Верховного лидера Исламской революции в этом совете. Это означает, что его присутствие здесь (в Бейруте) сопровождается прямой поддержкой Верховного лидера и имеет особый символизм. Очевидно, что Верховный лидер Исламской революции всегда уделял особое внимание Ливану, его положению и положению сопротивления.

Визит доктора Лариджани соответствует и соответствует тенденциям и подходам высокопоставленных иранских чиновников. Это то, что - с учетом больших обязанностей доктора Лариджани как бывшего председателя парламента и советника Верховного лидера - отличает этот визит от других дипломатических визитов. Такой подход придает этой дипломатической миссии, особенно в Ливане, иной характер.

Результаты встреч с ливанскими лидерами

Аль-Алам: Господин посол, эта миссия несла в себе важные послания. Однако она столкнулась со многими проблемами, особенно после вводящей в заблуждение кампании в СМИ в Ливане и за его пределами относительно роли Ирана и целей этого визита. Как вы оцениваете результаты этого визита и встреч доктора Лариджани с президентом, спикером парламента и премьер-министром Ливана?

Посол Ирана в Бейруте: У президента Джозефа Ауана, премьер-министра Навафа Салама и спикера парламента Набиха Берри были свои опасения. Во время встреч обсуждение позиции Ирана было откровенным, и доктор Лариджани подробно рассказал ливанским властям о деталях агрессии «Израиля» и двенадцатидневной войны (против Ирана). Он объяснил, что через четыре-пять дней после начала войны израильская сторона оказалась в затруднительном положении и попросила другие стороны помочь ей выйти из войны.

Как вы знаете, на одиннадцатый день этой войны Америка вмешалась и разбомбила иранские объекты, чтобы, по их мнению, положить конец конфликту. Но Иран ответил на атаку Америки и на двенадцатый день войны и в последние часы нанес болезненные удары по «Израилю».

Что касается озабоченности (так называемым) вмешательством Ирана, доктор Лариджани на пресс-конференции после встречи со спикером парламента Набихом Берри сказал: «Мы не принесли вам никаких планов или просьб. Скорее, у нас есть опыт, который мы передали, и наш опыт в обращении с сионистским режимом. Наш опыт подтверждает, что если сионистский режим увидит, что вы одиноки, без оружия и без сопротивления, не будет никаких границ, которые остановят его агрессию».

Этот откровенный разговор состоялся с президентом и премьер-министром, в то время как встреча со спикером парламента имела иной характер.

Региональные и международные аспекты визита Лариджани

Аль-Алам: Означает ли это, что послания доктора Лариджани и послания Исламской Республики Иран в этом визите были адресованы не только Ливану, но и имели региональные и международные аспекты? Это правда?

Посол Ирана в Бейруте: Да, у этого вопроса также есть двойные аспекты. «Израиль» напал на Ливан и Иран, и у нас есть общая позиция по этому поводу. Обе страны подверглись разрушительной атаке со стороны «Израиля», и в обеих странах были жертвы, и здания в обеих странах были разрушены. Эта война имеет широкие региональные аспекты, и Йемен, Ирак, Западный берег, Газа, Иран и Ливан - все они принимали в ней участие.

Совместная оборона Ирана и Ливана

Аль-Алам: Иран и Ирак подписали совместное соглашение о безопасности и обороне до прибытия доктора Лариджани в Бейрут. Независимо от деталей этого соглашения, если война или агрессия со стороны Израиля будут навязаны Ливану, означает ли это, что Исламская Республика заинтересована и обращает внимание на военную оборону Ливана?

Посол Ирана в Бейруте: Это важные слова в подходящее время. Идеи Ирана, Ливана, Хезболлы и тех, кто заинтересован в этом вопросе, существовали до войны Израиля против Ирана. Но изменятся ли уравнения и решения, я не знаю. Уравнение изменилось, но изменятся ли существующие решения? Изменение уравнения может потребовать изменения решения и может повлиять на него обычным образом.

Будь то до или после нападения на Иран, поддержка Ираном сопротивления будет окончательной, окончательной и бесповоротной. Однако вопрос, по которому принимается решение, отличается и требует специальных решений и координации в каждом конкретном случае.

Позиция Ирана в отношении оружия сопротивления Ливана

Аль-Алам: Учитывая подход Ирана к вопросу оружия сопротивления и решение правительства Ливана разоружить сопротивление, как вы видите этот вопрос с точки зрения позиции Исламской Республики Иран, особенно после того, как вы услышали слова президента и премьер-министра Ливана по этому поводу?

Посол Ирана в Бейруте: Я понял, что есть четкая логика в том, что оружие должно быть исключительно в руках государства, но как реализовать это решение, зависит от обсуждения и диалога между соответствующими сторонами. Вопрос национальной безопасности Ливана отличается от многих других стран, потому что различные возможности, существующие на ливанской арене, известны.

Согласно международному праву, если правительство не может защитить свой народ от нападения соседнего правительства, сопротивление становится естественным и законным. Однако, когда сильное правительство может собрать оружие и поставить его под свой исключительный контроль, ситуация меняется.

Важный момент в этих обсуждениях заключается в том, что вопрос вооружения Ливана должен быть предметом консенсуса между различными сторонами, чтобы они сели, обсудили и приняли свои решения. Это то, что происходит внутри Ливана, и Ливан принимает свои решения, и Иран их поддерживает. Однако у нас есть опыт в борьбе с «Израилем», и мы передаем эти мнения, чтобы Ливан не подвергся большой опасности. Это требует реального и постоянного обсуждения для достижения желаемого результата.

Связь с Хезболлой по вопросу оружия сопротивления

Аль-Алам: Как вы обсудили этот вопрос на встрече с Его Высокопревосходительством шейхом Наимом Касемом, генеральным секретарем Хезболлы?

Посол Ирана в Бейруте: Когда мы встретились с ним, доктор Лариджани обсудил этот вопрос. Позиция ясна, и Его Высокопревосходительство генеральный секретарь Хезболлы хорошо осведомлен об этом вопросе, так как он является одной из сторон, участвующих в этом обсуждении. Мы постоянно поддерживаем связь с Его Высокопревосходительством шейхом Наимом Касемом и Хезболлой, и они знают наши позиции, но, возможно, было необходимо передать эти позиции и взгляды и другим сторонам.

Положение сопротивления и уровень стратегического терпения

Аль-Алам: После встречи с шейхом Наимом Касемом, что вы почувствовали в отношении положения и реальности сопротивления сегодня - несмотря на все давление и тяжелые удары, которые оно понесло, и несмотря на тяжелые потери и большие проблемы и опасности как со стороны Израиля, так и со стороны Америки, и даже угрозы (с восточных границ) со стороны вооруженных группировок? Как вы оцениваете его оценку положения и реальности сопротивления?

Посол Ирана в Бейруте: Учитывая, что я не новый человек в Ливане, и я знаю, читаю и наблюдаю, (сопротивление готово). Конечно, сионистский режим утверждает, что он одержал полную победу над сопротивлением. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу отметить, что в первые дни после соглашения о прекращении огня европейский посол пришел в посольство и заявил, что «Израиль» уничтожил 80% оружия Хезболлы. Я сказал послу, что если бы Израиль уничтожил 80% оружия, он бы не оставил остальное, чтобы пойти на соглашение (о прекращении огня). Хезболла, согласно нашему политическому пониманию и контактам, находится в состоянии готовности. Я не военный эксперт, но я вижу, что у них высокий моральный дух и полная готовность. Однако, согласно политическому пониманию, существует ливанское правительство, которое косвенно договорилось с «Израилем», чтобы не было нарушений (соглашения о прекращении огня). Сопротивление терпело эти нарушения (прекращения огня со стороны израильского режима), чтобы не быть инициатором, и Пятисторонний комитет имеет гарантии в этом отношении и играет свою роль.

Это терпение со стороны сопротивления считается стратегическим терпением, чтобы все стороны поняли, что сионистский режим не уважает подписи, решения или какие-либо обязательства. Это понимание должно быть передано людям и сторонам, которые могут иметь неверные представления о сионистском режиме в регионе.

Отношения со всеми слоями ливанского общества

Аль-Алам: Некоторые ливанские круги жалуются, что ваши отношения ограничены Хезболлой. Что вы ответите на это? Ваши отношения со всеми слоями ливанского общества или только с Хезболлой?

Посол Ирана в Бейруте: Каждую неделю я общаюсь здесь со многими людьми. Просто для вашей информации, примерно раз или два в месяц ко мне приходят люди, которые ежедневно пишут против нас. Мы встречаемся и разговариваем откровенно, и я отвечаю им с открытой информацией и подходом. У нас открытый подход.

Недавно мы провели встречу с участием более 120 человек, включая представителей, политических деятелей и лидеров партий из разных слоев Ливана, включая шиитов, суннитов, христиан, друзов и алавитов, и их известные деятели присутствовали. Двери нашего посольства открыты для всех слоев ливанского общества, и я лично готов встретиться со всеми сторонами, которые готовы встретиться с нами.

Некоторые люди и партии не имеют разрешения на эту встречу или не имеют разрешения на встречу или публикацию каких-либо фотографий с послом Ирана. Я уважаю это. Я готов и желаю встретиться, но когда нет контакта с некоторыми людьми, это не означает, что я отказался от встречи - нет, я готов.

У нас много контактов со всеми слоями ливанского общества - партиями, религиями, сектами и группами.

Послание Ирана правительству и народу Ливана

Аль-Алам: Господин посол, Ливан переживает трудный этап на фоне крупных региональных и международных заговоров против стойкости сопротивления, какое послание у вас есть для правительства и народа Ливана?

Посол Ирана в Бейруте: Правительство Ливана знает, как сильно мы любим Ливан. Мы представили много проектов для служения Ливану и его народу, без сектантского подхода. На следующий день после моего приезда в Бейрут, Его Высокопревосходительство (мученик) Сайед (Хасан Насралла) попросил меня проследить. Он сказал: «Я обещал получить бесплатное топливо от Ирана, и если вы считаете это целесообразным, пожалуйста, проследите за этим вопросом». Я пошел и предоставил большое количество и 600 000 тонн топлива. В то время государственное электричество Ливана работало только от одного до трех часов в день.

Я связался с министром энергетики, а затем пошел к тогдашнему премьер-министру Наджибу Микати, и мы поговорили. В конце концов, они сказали, что американская сторона выступила против принятия Ливаном бесплатного топлива из Ирана и сказала: «Мы (Америка) предоставим вам электричество и газ из Египта и Иордании». Но эта проблема все еще существует спустя несколько лет. Мы также предложили проекты по строительству электростанций по модели POT и предложили помочь в ремонте электросети с использованием современного электронного оборудования.

Позиция в отношении давления Америки и поддержка всех сект

Аль-Алам: Считаете ли вы, что у правительства Ливана есть полномочия принять эти инвестиции, которые выгодны ливанцам, или давление Америки препятствует этому?

Посол Ирана в Бейруте: Давление Америки существует и очевидно. Это то, что ливанские власти подтвердили, потому что Америка помешала импортировать бесплатное топливо из Ирана. Если бы это топливо было импортировано в виде большой партии несколько лет назад, как сказал мне министр энергетики, оно могло бы подключить электричество, чтобы граждане могли пользоваться от 6 до 8 часов электричества в сутки. Он также отметил, что счетчики Ливана должны быть заменены на новые, и мы были готовы помочь в этом.

Послание Ирана ливанцам

Иран стоит на стороне правительства и народа Ливана. Вопреки тому, что некоторые обвиняют нас в том, что мы общаемся только с шиитами, мы не поддерживаем одну секту. Мы стоим на стороне всех сект Ливана. Если есть угнетенная секта, мы ей поможем. Если есть разрушенные дома христиан или друзов на юге Ливана, мы поможем им, как мы помогаем людям Газы, у которых ничего нет.