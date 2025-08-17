Йемен снова подвергся бомбардировке Израиля / Мощные взрывы на юге Саны

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), местные источники в Йемене заявили, что сегодня утром (в воскресенье) два мощных взрыва потрясли город Сана, столицу Йемена. Местные СМИ сообщили, что эти взрывы были вызваны израильскими авиаударами по электростанции «Хазиз» на юге Саны.

По сообщению агентства Reuters, очевидцы подтвердили, что вблизи электростанции было слышно по меньшей мере два взрыва. Сообщений о возможных жертвах или масштабах ущерба пока не поступало.

В первой официальной реакции йеменских властей, «Хизам аль-Асад», член политического бюро движения «Ансар Аллах», написал в сообщении на социальной сети X: «Преступный и обанкротившийся враг наносит удары только по коммунальным объектам и гражданским объектам, таким как электричество и вода».

Это последняя атака в серии израильских авиаударов по Йемену, которая началась в июле 2024 года и была направлена на жизненно важные объекты, включая порт Ходейда и международный аэропорт Саны.

В ответ на это вооруженные силы Йемена в поддержку Газы продолжают многократные атаки ракетами и беспилотниками-камикадзе против израильских целей и судов, связанных с этим режимом, в Красном море.

С другой стороны, война в Газе, которая началась 7 октября 2023 года при прямой поддержке США со стороны Израиля, на данный момент привела к гибели более 61 897 палестинцев и ранению по меньшей мере 155 660 человек. Большинство жертв этой войны — дети и женщины. Также сообщается о более чем 9 000 пропавших без вести, сотнях тысяч перемещенных лиц и сотнях смертей, вызванных голодом, включая более 100 детей.