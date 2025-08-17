Число жертв голода в Газе достигло 251 человека

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Министерство здравоохранения Газы сообщило сегодня, в субботу, что за последние 24 часа еще 11 человек, включая одного ребенка, скончались из-за недоедания и голода.

По сообщению «Анадолу», Мунир Аль-Борш, генеральный директор Министерства здравоохранения в секторе Газа, объявил, что число жертв голода и недоедания в этом районе достигло 251 человека, среди которых 108 детей.

Он предупредил, что в нынешних условиях 40 000 младенцев в Газе страдают от острого недоедания; ситуация, которая может иметь необратимые последствия для их роста и выживания.

По его словам, тысяча детей также перенесли ампутацию из-за недоедания и нехватки лекарств и срочно нуждаются в медицинской помощи и реабилитации.

Генеральный директор Министерства здравоохранения в секторе Газа, ссылаясь на тяжелые гуманитарные условия, заявил, что медицинский персонал также находится в состоянии сильнейшего истощения и усталости, в то время как кризис недоедания среди населения достиг беспрецедентного уровня.

По словам Аль-Борша, на данный момент в Газе зарегистрировано более 28 000 случаев острого недоедания, и только в больницах 500 младенцев находятся под наблюдением из-за недоедания.

Он предупредил, что продолжение блокады и предотвращение поступления продовольственной и медицинской помощи может еще больше усугубить гуманитарную катастрофу в Газе.