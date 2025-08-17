Изможденное и постаревшее лицо любимого палестинского лидера после многих лет в тюрьме + видео

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), новое видео было опубликовано в израильских социальных сетях, на котором показано, как Итамар Бен-Гвир, ультраправый израильский министр, насмехается и издевается над Марваном Баргути, самым известным палестинским заключенным, в его тюремной камере.

По сообщению «Фарару», это первый раз, когда Марван Баргути был замечен публично за многие годы. Он выглядит постаревшим и изможденным.

Бен-Гвир, министр национальной безопасности Израиля, говорит ему: «Ты не победишь. Тот, кто борется с народом Израиля, тот, кто убивает наших детей, тот, кто убивает наших женщин, мы уничтожим его».

Когда Баргути пытается вставить слово и заговорить, Бен-Гвир добавляет: «Ты должен был понять это на протяжении всей истории».

Палестинская администрация осудила это видео. Хусейн Аль-Шейх, заместитель главы Палестинской администрации, назвал его «символом психологического, морального и физического терроризма».

Марван Баргути, 66 лет, был осужден более 20 лет назад за планирование нападений, которые привели к гибели пяти гражданских лиц. Он отбывает пять пожизненных сроков плюс 40 лет тюремного заключения в Израиле.

Опросы постоянно показывают, что Баргути остается самым популярным палестинским лидером, и палестинцы предпочли бы его нынешнему главе Палестинской администрации, Махмуду Аббасу, или лидерам ХАМАС на президентских выборах Палестинской администрации.