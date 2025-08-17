Посол Ирана выразил благодарность властям, правительству и народу Ирака за успешное проведение церемонии Арбаин

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), «Мохаммад Казем Аль-Садек», посол Ирана в Ираке, высоко оценил беспрецедентное гостеприимство иракцев, назвав эту церемонию символом единства и сопротивления врагам региона. Он также выразил признательность за величественное и организованное присутствие иранских паломников.

По сообщению официального иракского информационного агентства, Мохаммад Казем Аль-Садек в своем заявлении написал: «Во имя Господа Хусейна (мир ему) и в память о том, как влюбленные ответили на призыв «Есть ли помощник, который поможет мне?», и в обновлении того завета, в который мы верим и на котором стоим, завета, который мы заключили всей душой и говорим языком сердца: мы верны тому завету, который мы заключили».

Посол Ирана в этом заявлении подчеркнул: «На этом пути, ведущем в Кербелу, любовь обретает смысл, а искренность воплощается. Среди всей красоты Арбаина, образ чистых сердец детей Ирака — самый прекрасный. Вы, владельцы мокебов, скромные хозяева этого светлого пути, этого пути появления Обетованного Махди (да будет ускорено его явление). Вы открыли не только двери своих домов, но и свои сердца для паломников. С кусочком простого хлеба, чашей воды и ковром из земли, но с руками, полными любви, и небесным взглядом, вы научили мир смыслу щедрости, великодушия и прощения».

Аль-Садек добавил: «Вы научили нас, что служение Хусейну (мир ему) не знает границ. О, дети благородства, мы научились у вас любви и привязанности. Ваши сердца стали хусейни, и всей душой, без всяких ожиданий и компенсаций, без формальностей и без остановки, вы принимали паломников Хусейна. Из глубины сердца, языком слез и логикой познания, мы говорим: О, народ Ирака, мы благодарим вас. От высшего религиозного руководства до правительства и народа, особенно до доблестных племен, энергичной молодежи, сестер Зейнаб и всех сил безопасности, этих бодрствующих глаз, которые не спали, чтобы обеспечить безопасность паломников и отогнать облака тьмы, невежества и ненависти».

О, благородный народ Ирака, мы целуем землю под вашими ногами, потому что вы устлали путь Хусейна (мир ему) цветами. Это удивительное сочетание благотворительных столов Хусейна (мир ему), наполненных щедростью, духовностью и сопротивлением, повторяет крик «Хейхат миназ-зилла» (Далеко от нас унижение); крик, который сегодня сотрясает основы врагов нашей уммы в регионе и раскрывает их неспособность посеять раздор среди народов, и, иншаллах, по примеру движения Хусейна (мир ему), знамя угнетения и оккупации будет убрано из региона.

В конце своего послания посол Ирана добавил: «Я также считаю необходимым поблагодарить дорогой, драгоценный и великий народ Ирана, который с мудростью, знанием, достоинством и спокойствием участвовал в этом великом эпосе Арбаин Сейидаш-Шухада и соблюдал все законы и обычаи братской и дружественной страны, дорогого Ирака, и сказать им: вы наша гордость».