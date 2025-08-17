Генеральный штаб Вооруженных сил: Ответ Ирана будет более сокрушительным в случае ошибки врага

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Генеральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики Иран в заявлении предупредил о любом заговоре или угрожающих действиях со стороны США и сионистского режима и объявил, что Исламская Республика Иран готова противостоять любой угрозе без какой-либо сдержанности.

В заявлении, опубликованном сегодня (в субботу), адресованном США и сионистскому режиму, говорится: «Прекратите заговоры и клевету против могущественного и непобедимого Ирана».

Генеральный штаб Вооруженных сил Исламской Республики Иран далее заявил: «В случае любой просчетной ошибки то, что в прошедшей 12-дневной войне помешало проведению масштабной операции, больше не повторится».

В заявлении также подчеркивается: «Если возникнет ситуация, аналогичная прошлой, ответ Ирана будет сопровождаться новыми сюрпризами и действиями, которые будут намного более суровыми и разрушительными, чем в прошлом».