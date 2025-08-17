Багаи: Мы внимательно следим за событиями на Кавказе

По сообщению информационного агентства AhlulBayt News Agency (ABNA), представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, «Исмаил Багаи», в интервью разъяснил позицию Ирана в отношении последних событий в регионе Южного Кавказа. Подчеркнув важность этого региона для Ирана и соседних стран, он сказал: «Регион Южного Кавказа важен для нас и стран региона, особенно для России, с разных точек зрения: политической, экономической и геополитической».

Представитель МИД, ссылаясь на чувствительность Ирана к событиям на северо-западе страны, добавил: «Мы внимательно следим за развитием событий и не упрощаем и не преуменьшаем ни одну из проблем».

Багаи, участвовавший в телефонном интервью для программы «На волне диалога» на радио «Диалог», также подчеркнул необходимость избегать неверных интерпретаций и распространения ложной информации. Он сказал: «Некоторые интерпретации основаны на неверной информации и могут быть направлены на создание напряженности в отношениях Исламской Республики Иран со странами Южного Кавказа».

В другой части интервью представитель МИД заявил: «Мы рекомендуем избегать использования выражений и понятий, которые могут вызвать недопонимание».

Он также упомянул вопрос об отмене продления армянской границы и пояснил: «Наш вопрос касается отмены продления армянской границы, и мы считаем, что к этому вопросу следует подходить с осторожностью и вниманием».

Представитель МИД далее сослался на недавнюю войну между Арменией и Азербайджаном и сказал: «С началом войны между этими двумя странами железнодорожная ветка на юге Армении была перерезана».

Он добавил: «Четвертый вопрос — это внешнее вмешательство, которое является нашей красной линией. Мы ни в коем случае не считаем внешнее вмешательство и присутствие внерегиональных сил полезным и полагаем, что это приводит к геополитическим сложностям».

Он подчеркнул: «Исламская Республика Иран считает, что присутствие иностранных сил в регионе Южного Кавказа усложняет ситуацию».

Багаи сказал: «Власти Армении прямо сообщили нам, что восстановление этой железнодорожной линии будет осуществляться при участии армянских компаний и американской компании, которая будет зарегистрирована в соответствии с законодательством Армении, и что никакие иностранные силы не будут размещены вдоль границ».

Представитель МИД также сослался на статью двенадцать мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и сказал: «Согласно этой статье, никакие иностранные военные силы не будут размещены вдоль границ Армении и Азербайджана».

Он добавил: «Мы очень чувствительны к этому вопросу, и сама Армения осознает последствия присутствия иностранных сил».

В конце интервью представитель МИД еще раз подчеркнул важность региона Южного Кавказа для Ирана и сказал: «У нас хорошие отношения со странами Южного Кавказа, и мы считаем, что стабильность и безопасность этого региона важны для нас».

Он добавил: «Исламская Республика Иран готова предпринять шаги для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества со странами региона и поддержать любые действия, которые способствуют укреплению стабильности и безопасности в регионе».