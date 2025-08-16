2 раненых в результате стрельбы у мечети в Швеции

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (а.с.) - ABNA, сегодня (в пятницу) шведская полиция объявила, что в результате стрельбы у мечети в городе Эребру были ранены два человека. Власти предполагают, что инцидент может быть связан с криминальными сетями.

Представитель шведской полиции сообщил агентству Reuters, что раненые были доставлены в больницу, но отказался предоставить подробности о тяжести их травм.

Шведская полиция расследует инцидент как покушение на убийство и ведет поиск подозреваемого, хотя пока никто не был арестован.

Швеция уже более десяти лет сталкивается с волной насилия, связанного с преступными бандами, и, по мнению следователей, недавняя стрельба также может быть в этом контексте.

В своем заявлении шведская полиция, не сообщая подробностей, заявила: «Исходя из текущей ситуации и обстоятельств стрельбы в Эребру, вероятно, что этот инцидент связан с криминальными сетями».

В городе Эребру, расположенном примерно в 200 км к западу от Стокгольма, в прошлом феврале в результате смертельной стрельбы погибли 10 учеников и учителей, что считается самым смертоносным вооруженным нападением в истории Швеции по числу жертв. Нападавшим был бывший ученик, который в итоге покончил с собой. В том деле следователи не нашли явного мотива для действий нападавшего и заявили, что он не имел связей с преступными бандами.