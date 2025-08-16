Генеральный секретарь «Хезболлы» в Ливане: Мы не сдадим оружие сопротивления / Мы готовы к битве, как в Кербеле

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (а.с.) - ABNA, шейх Наим Кассем, генеральный секретарь ливанской «Хезболлы», обвинил правительство страны в том, что оно служит израильскому проекту, продвигая решение о разоружении сопротивления, и пообещал, что начнет битву, подобную Кербеле, чтобы противостоять этому решению.

Сегодня, в пятницу, во время мемориальных мероприятий, посвященных Арбаину Хусейни в Ливане, он сказал, что если правительство страны попытается противостоять «Хезболле», то в Ливане не останется жизни.

Генеральный секретарь «Хезболлы» назвал решение ливанского правительства попыткой лишить сопротивление и Ливан их оборонительного оружия во время агрессии, облегчить убийство бойцов сопротивления и изгнать их со своей земли, а также реализовать американо-израильское решение.

Шейх Наим Кассем добавил, что решение ливанского правительства опасно и подвергает страну большому кризису, а также противоречит соглашению о совместном сосуществовании.

Он отказался сдать оружие сопротивления и заявил, что ливанская «Хезболла» будет вести битву, подобную Кербеле, чтобы противостоять этому «израильско-американскому проекту».

Шейх Наим Кассем подчеркнул: «В Ливане не будет суверенитета, если он не будет идти рука об руку с сопротивлением, которое освободило выбор суверенитета Ливана».

Генеральный секретарь «Хезболлы» возложил полную ответственность за любой внутренний взрыв и любое разрушение в Ливане на правительство страны и сказал: «В Ливане не будет жизни, если вы встанете на противоположную сторону и попытаетесь противостоять нам и уничтожить нас; Ливан будет построен только со всеми его компонентами».

Он заявил, что «Хезболла» отложила любые протесты против сдачи оружия, потому что еще есть возможность для диалога с правительством, и добавил, что уличные протесты могут продолжиться вплоть до посольства США в Ливане.

Кабинет министров Ливана 7 августа этого года принял решение о том, что все оружие — включая оружие «Хезболлы» — должно быть передано под контроль правительства, и поручил армии подготовить план по выполнению этого решения в течение этого месяца и реализовать его до конца 2025 года.