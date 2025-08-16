Авиаудар сионистского режима по Южному Ливану / Тель-Авив заявляет об уничтожении туннелей Хезболлы

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (а.с.) - ABNA, в четверг вечером истребители израильской армии нанесли удары по районам в окрестностях двух городов Хасбая и Джеззин на юге Ливана. Эти атаки являются продолжением недавних нарушений соглашения о прекращении огня, которое было заключено в конце 2024 года. Армия Израиля заявила, что операция была проведена для уничтожения подземных маршрутов, принадлежащих Хезболле.

Согласно сообщению официального ливанского информационного агентства, израильские авиаудары были направлены на район «Вади Баргоз» в окрестностях города «Хасбая» в провинции Набатия и район «Джурат Хадер аль-Катрани» в окрестностях города «Джеззин» в провинции Южный Ливан. До настоящего времени не поступало сообщений о жертвах этих атак.

В своем заявлении армия Израиля утверждала, что она атаковала несколько подземных маршрутов, принадлежащих Хезболле на юге Ливана, и заявляла, что эта инфраструктура является нарушением соглашений между Израилем и Ливаном. Однако она не предоставила более подробных сведений о точном местонахождении или характере этих маршрутов.

Ранее в тот же четверг ливанское информационное агентство сообщило, что израильский беспилотник выпустил две ракеты по мотоциклу в городе «Айтарун» в районе Бент-Джбейль, провинция Набатия, в результате чего был ранен местный полицейский.

Министерство здравоохранения Ливана в своем заявлении сообщило о двух раненых в результате этого нападения и добавило, что в четверг вечером израильские беспилотники постоянно кружили на небольшой высоте над городами «Айната» и «Айтарун».

Эти события произошли на следующий день после того, как начальник штаба израильской армии Эяль Замир совершил полевую инспекцию на юге Ливана. Этот визит совпал с официальным визитом в Бейрут секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани.

Замир в среду признал, что с начала действия перемирия 27 ноября 2024 года израильская армия нанесла 600 авиаударов по Ливану. Он подчеркнул, что Израиль не отступит.

Израиль начал атаки против Ливана 8 октября 2023 года, которые 23 сентября 2024 года переросли в полномасштабную войну. Эти столкновения на сегодняшний день унесли жизни более 4 тысяч человек и ранили около 17 тысяч.

Перемирие между Хезболлой и Израилем вступило в силу 27 ноября 2024 года, однако Тель-Авив нарушил его более 3 тысяч раз, что привело к гибели 281 человека и ранению 593 человек.

В нарушение перемирия израильская армия частично отступила с юга Ливана, но по-прежнему удерживает пять холмов, которые она захватила во время недавней войны.