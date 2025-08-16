По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (a.s.) - ABNA, разрушительные пожары в горах сирийского побережья продолжаются пятый день подряд, распространившись от равнины Аль-Габ на западе провинции Хама до северо-западных окрестностей провинции Латакия. Сложные условия на местности и пересеченный рельеф препятствуют доступу пожарных команд и спасательной техники к очагам возгорания, и неоднократно поступали просьбы о вмешательстве вертолетов.

На западе Хамы сегодня утром огонь достиг города Шатха, где вертолет дважды сбросил бочки с водой над районом, а затем покинул место. Пожары по-прежнему приближаются к домам людей, особенно в районе «Сакия аль-Нухайла», что вызвало волну страха и паники среди жителей.

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, операции по тушению в районе Касаб на севере Латакии проводятся с участием пожарных команд, в то время как жители западных районов Хамы в основном полагаются на народные усилия по борьбе с огнем. Вертолеты и тяжелая техника были задействованы лишь в ограниченном объеме. Жители деревни Аль-Хайдария также потушили огонь местными усилиями, при этом присутствие официальных команд было незначительным, а полеты вертолетов не соответствовали масштабам кризиса.

Пожары распространились на другие обширные территории, включая горы Аль-Тахр, Анаб, Тартус, Макамат Бани Хашем и леса Абу Кубейс, оставив после себя катастрофическую картину. Густой дым накрыл небо региона, вызывая у жителей проблемы с дыханием и серьезную озабоченность за свою жизнь и имущество.

Пламя сожгло огромные площади лесов и сельскохозяйственных угодий, что привело к перемещению десятков семей, чьи дома оказались под угрозой. Деревня Анаб, которая ранее была туристическим направлением, теперь превратилась в пепелище. Местные жители говорят, что пожарные команды не присутствовали в первые часы, что позволило огню быстро распространиться.

Некоторые жители обвинили режим Джулани в умышленном бездействии в операциях по тушению пожаров и считают, что это было сделано для того, чтобы огонь распространился на труднодоступные районы, которые, как предполагается, используются как убежища для сторонников режима Башара Асада.