Великолепный парад Катаиб Сейид аль-Шухада в ночь Арбаин с участием Абу Алаа аль-Валаи / Демонстрация единства сопротивления и Ашуры

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (а.с.) - ABNA из Ирака, в ночь перед Арбаин сотни бойцов Катаиб Сейид аль-Шухада (а.с.) собрались в священной Кербеле в пятницу вечером, 19 сафара 1447 года хиджры, чтобы провести свой ежегодный парад в присутствии Хадж Амина Абу Алаа аль-Валаи, генерального секретаря группы.

Это событие, состоявшееся в ночь Арбаин, с участием боевых подразделений, сил народного ополчения и высшего командования сопротивления, продемонстрировало организационную сплоченность и политический посыл оси сопротивления.

В своей речи на полях церемонии Абу Алаа аль-Валаи назвал присутствие сил сопротивления рядом с миллионами паломников «сочетанием веры и боевой готовности» и подчеркнул, что Катаиб Сейид аль-Шухада будет оставаться на передовой в защите Ирака, его святынь и идеалов исламской уммы.

В этом году парад проходил под девизом #عاشوراء_انتصار (Ашура — это победа), и бойцы несли траурные флаги Хусейна и символы сопротивления, напоминая о жертве сподвижников Сейид аль-Шухада и передавая послание о готовности противостоять любой угрозе.

Политические аналитики считают, что проведение этой церемонии на фоне региональных событий в сфере безопасности является не только символом исторической связи Ашуры с современным сопротивлением, но и несет в себе послание сдерживания врагов и является объявлением солидарности с осью сопротивления по всему региону.

Катаиб Сейид аль-Шухада, которая в последние годы сыграла важную роль в борьбе с терроризмом и защите святынь Ахль аль-Байт (а.с.), ежегодно проводит этот парад как стратегическую традицию параллельно с пешим ходом Арбаин. Традиция, которая в этом году приобрела более чем когда-либо символический и стратегический характер.