Министр внутренних дел Ирака: План безопасности паломничества Арбаин близок к полному успеху

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (a.s.) - ABNA, министр внутренних дел Ирака Абдул Амир аш-Шаммари объявил, что специальный план безопасности и обслуживания для паломничества Арбаин к Имаму Хусейну (а.с.) в этом году близок к полному успеху.

Аш-Шаммари на пресс-конференции подчеркнул, что этот план, который назван крупнейшим в истории Ирака, не имел никаких заметных прорывов в области безопасности, что свидетельствует о высокой готовности и профессиональной дисциплине сил, ответственных за его выполнение.

Он добавил: «Ирак в очередной раз доказал свою способность управлять крупнейшими человеческими скоплениями в мире, и на сегодняшний день в страну въехало более 4 миллионов арабских и иностранных паломников, в дополнение к миллионам иракцев».

По словам министра внутренних дел Ирака, в выполнении этого плана участвовали 52 778 офицеров, сотрудников и служащих, было обеспечено 93 направления, создано 110 контрольно-пропускных пунктов, а 69 случаев информации, угрожающей безопасности, были отслежены и нейтрализованы.

Аш-Шаммари в разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа ас-Судани объявил, что в этом году план безопасности успешно справился со всеми вызовами, которые пытались нарушить безопасность паломничества и паломников, а бдительность сил безопасности предотвратила любые инциденты.

Он добавил: «Гибкость, особенно в транспортном секторе, была одной из отличительных особенностей плана этого года; таким образом, не было перекрытий дорог, а радары были установлены на международных трассах. Эти меры, вместе с увеличением человеческих ресурсов, привели к снижению дорожно-транспортных происшествий на 26 %, смертельных случаев на 55 % и ранений на 36 %».

Министр внутренних дел Ирака также отметил успех в организации процесса возвращения паломников Арбаин Хусейни, несмотря на сильное давление на пограничные переходы. Он сказал, что, несмотря на прибытие огромного количества паломников за короткий период, возвращение было осуществлено безопасно.

Он подчеркнул, что план безопасности избегал вооруженных проявлений и милитаризации городов, а центр города Кербела стал зоной, свободной от оружия, что оказало положительное влияние на образ стабильности безопасности в Ираке.

Аш-Шаммари сказал, что для предотвращения усталости сил, миссии были разделены на три смены, и каждое подразделение безопасности получило достаточное время для отдыха.

Он продолжил: «В области СМИ Министерство внутренних дел Ирака, создав спокойную и позитивную атмосферу, сорвало попытки нарушить атмосферу паломничества и, реализовав точный медиа-план, смогло профессионально управлять и нейтрализовать слухи».

В заключение он отметил, что количество паломников в городе Кербела было очень большим, а мокебы (места отдыха для паломников) были собраны в провинциях Наджаф и Бабил.