Турки аль-Фейсал: Саудовская Аравия не будет нормализовать отношения с военным преступником, таким как Нетаньяху

16 августа 2025 - 10:11
Бывший глава разведки Саудовской Аравии назвал Нетаньяху «военным преступником» и «убийцей-психопатом» и заявил, что Саудовская Аравия никогда не будет нормализовать отношения с сионистским режимом. Он подчеркнул, что арабский мирный план является предварительным условием для любого соглашения, а не экспансионистские иллюзии Нетаньяху.

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (a.s.) - ABNA, принц Турки аль-Фейсал, бывший глава разведки Саудовской Аравии, говоря о премьер-министре сионистского режима Биньямине Нетаньяху, заявил, что его страна не может установить нормальные отношения с военным преступником, одержимым массовыми убийствами.

В интервью CNN его спросили о нормализации отношений с сионистским режимом, и Турки аль-Фейсал ответил: «Как кто-то может ожидать, что Саудовская Аравия установит нормальные отношения с таким преступником или геноцидным безумцем?»

Принц Турки аль-Фейсал добавил, что в нынешних обстоятельствах Саудовская Аравия никак не может нормализовать отношения с сионистским режимом. Он напомнил: «Именно Саудовская Аравия предложила арабский мирный план. Этот план до сих пор на столе».

Он сослался на прошлые усилия Саудовской Аравии по достижению мира в регионе и добавил, что нормализация не может произойти до мира: «Существует долгая история усилий Саудовской Аравии по достижению мира. Нормализация не произойдет до этого. Арабская мирная инициатива основана на резолюциях Совета Безопасности ООН. Международное право должно преобладать в этих вопросах – а не просто отступать и платить политическую цену за убийцу-психопата, такого как господин Нетаньяху».

Бывший саудовский чиновник также упомянул план, который был представлен Саудовской Аравией и Францией на конференции по двухгосударственному решению в Нью-Йорке в прошлом месяце.

Этот план включает создание правительственного органа в Газе, чтобы Палестинская автономия могла предоставлять все государственные услуги, восстановить гражданскую жизнь, провести реконструкцию и дать людям надежду на будущее.

Он сказал: «Как я уже упоминал, Саудовская Аравия, Франция и другие страны недавно представили план, чтобы положить конец войне в Газе и предпринять шаги для прекращения враждебности между Израилем и его соседями».

Что касается недавних заявлений Нетаньяху о «Великом Израиле», принц Турки сказал: «Господин Нетаньяху сейчас говорит о некоем библейском образе Израиля. Он этого не скрывает. Он даже показывает это на картах. Это означает территорию от реки Нил до реки Евфрат, которую он намерен преследовать».

