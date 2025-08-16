Посол Ирана в Бейруте: Визит доктора Лариджани в Ливан был успешным и прозрачным

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (a.s.) - ABNA, посол Исламской Республики Иран в Ливане Моджтаба Амани объявил, что визит доктора Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, в Бейрут был успешным на всех уровнях.

Он сказал: «В ходе этого визита состоялся ряд хороших, дружеских и откровенных встреч, которые помогли устранить любые существующие неясности и опасения относительно ясных и прозрачных позиций Ирана».

Амани добавил, что встреча доктора Лариджани с шейхом Наимом Кассемом, генеральным секретарем Хезболлы, укрепила постоянную поддержку Ираном Ливана и его сопротивления израильскому врагу.

Шейх Наим Кассем ранее выразил благодарность Ирану за его постоянную поддержку Ливана, сопротивление страны израильскому врагу и поддержку единства, суверенитета и независимости Ливана.

Доктор Али Лариджани в ходе своего официального визита в Бейрут накануне подчеркнул, что Иран готов встать на сторону Ливана в случае любой эскалации со стороны Израиля, а также оказать необходимую поддержку, если правительство Ливана запросит ее.