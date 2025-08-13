Пезешкиан: Идентификация товаров — путь к спасению экономики от контрабанды и спекуляции

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: По сообщению Тасним новости, президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник, 11 августа 2025 года, посетил Министерство экономики и финансов Ирана, где в ходе встречи с министром и его заместителями обсудил экономические вопросы страны.

Пезешкиан, подчеркнув необходимость идентификации товаров в Иране, заявил: «Если нам удастся зарегистрировать в электронном виде все товары, производимые внутри страны или импортируемые извне, это предотвратит многие нарушения, такие как спекуляция и контрабанда. Для достижения этой цели можно использовать потенциал университетов. Эта мера позволит сократить значительные затраты в стране и станет преобразованием, которое спасет нашу страну. Этот проект можно начать в формате пилотного запуска по провинциям, чтобы проверить его работоспособность. Масштабные изменения сразу по всей стране внедрять нельзя».

Президент Ирана в другой части своего выступления назвал передачу полномочий губернаторам и местным властям одной из ключевых стратегий XIV правительства Ирана и заявил: «В вашем министерстве вы можете выполнять роль политика, а полномочия должны быть переданы губернаторам и соответствующим региональным органам. Местное управление обладает значительным потенциалом и глубоким пониманием для решения некоторых проблем, чего у нас в центральном аппарате нет. Взимание налогов также является одной из тех сфер, которые при местном и региональном исполнении, учитывая особенности и проблемы конкретной провинции, вызывают меньшее недовольство в обществе».

Президент Ирана в другой части своего выступления отметил, что необходимо доводить один проект до конца, прежде чем приступать к следующему, и заявил: «Ситуация такова, что кажется, будто мы выкопали сотни колодцев глубиной 90 метров, но ни один из них не достиг воды, в то время как нужно копать всего 100 метров и достичь воды. Нужно завершить один процесс полностью, а затем переходить к следующему».

Масуд Пезешкиан в продолжение своих выступлений, подчеркнув необходимость целевой субсидии для уязвимых слоев населения, заявил: «Субсидии должны предоставляться тем, кто в них действительно нуждается. С самого начала было ошибкой выплачивать субсидии некоторым доходным группам, вместо этого лучше усилить поддержку для нуждающихся».

Он также отметил: «Некоторые организации и учреждения не имеют никакой отдачи и результатов, так почему мы должны выделять им бюджет и тратить на них деньги? Контролирующие органы должны оценивать затраты и доходы таких учреждений». Кроме того, по его мнению, можно сократить рабочее время некоторых ведомств на 4 часа с целью снижения энергопотребления.

Пезешкиан охарактеризовал государственное управление как неэффективное и добавил: «Когда я был директором больницы, меня удивляло, как частная больница, которая полностью обеспечивает свои расходы сама, является прибыльной, в то время как государственная больница, финансируемая государством, не только не приносит прибыль, но и несет убытки».

Президент Ирана, реагируя на доклад одного из заместителей министра экономики о неработающих таможнях в стране, заявил: «Нужно вовлечь частный сектор в деятельность таможен, а те таможни, где частный сектор не сможет достичь рентабельности, следует закрыть. Кроме того, обращаю ваше внимание на необходимость серьёзно отнестись к экспортным рынкам Центральной Азии и Афганистана и разработать соответствующие планы».

Пезешкиан далее, реагируя на предложенные министром экономики реформы, отметил: «С учётом приближающегося бюджетного сезона эти реформы должны быть представлены таким образом, чтобы они были учтены в следующем бюджете».

Президент Ирана также критиковал монополию на импорт некоторых основных товаров в стране, заявив: «Если снять часть монополий, мы увидим, что несмотря на получение валюты по свободному курсу, некоторые из этих товаров будут импортироваться по более низким ценам. Из-за монополии некоторые импортеры завышают цены на основные товары при их ввозе в страну».

Пезешкиан, касаясь передачи промышленных предприятий в частный сектор, отметил: «Мы наблюдаем, что при передаче предлагаются слишком низкие цены на экономические единицы, и на самом деле некоторые пытаются приобрести эти хозяйственные объекты практически даром. Поэтому я предлагаю вместо продажи этих промышленных предприятий передавать им управление. В таком случае мы увидим, что эти компании станут прибыльными».

Президент Ирана назвал одной из красных линий правительства заботу о малообеспеченных и помощь им в решении их проблем, подчеркнув: «Pеализация экономической политики должна быть тонкой и такой, чтобы не создавать трудностей для жизни людей. Я настаиваю на использовании потенциала областных и местных управленцев. Можно поручить сбор налогов губернаторам и попросить их задействовать профессорско-преподавательский состав университетов и местных специалистов».

Пезешкиан отметил избыточное количество сотрудников в некоторых ведомствах и заявил: «Когда человек уже принят на работу, нельзя просто уволить его, но можно определить для некоторых избыточных сотрудников новые обязанности и задачи. При этом, контролируя расходы и управляя персоналом, можно сократить затраты, а также направить доходы, полученные в результате этих процессов, на дополнительную помощь малообеспеченным слоям населения».