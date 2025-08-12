Построится два новые железнодорожной линии между Ираном и Туркменистаном

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Генеральный директор иранской компании железных дорог сообщил о соглашении о строительстве двух новых железнодорожных линий на железной границе Сарахса для снижения скопления грузов.

По сообщению Тасним новости, генеральный директор компании Иранских Железных Дорог, Джабар Али Закери сообщил о соглашении о строительстве двух новых железнодорожных линий на железной границе Сарахса и заявил: «Вопрос о добавлении обычной железнодорожной линии и широкой линии между двумя станциями Серахс в Иране и Туркменистане был среди важнейших тем, обсуждавшихся с исполнительными директорами «Туркменских железных дорог.»

Подчеркнув важность увеличения количества линий для обмена в развитии железного взаимодействия между двумя странами, он добавил: «Компании железных дорог Ирана и Туркменистана договорились реализовать это совместное решение и будут проведены экспертные заседания между соответствующими органами двух стран.»

Что касается скопления экспортируемых товаров на границе Сарахса, он сказал: «Также обсуждался вопрос о полных вагонах на границе Серахс, состоялся обмен мнениями и было принято решение о том, что Туркменские железные дороги добавят 200–300 узбекских вагонов в железнодорожный транспортный парк двух стран, тем самым увеличив пропускную способность международных грузоперевозок и повысив скорость железнодорожной торговли по этому маршруту.»