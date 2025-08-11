Пезешкиан Пашиняну: Убедитесь, что Кавказский коридор действительно является путём к миру

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Президент Ирана заявил премьер-министру Армении: «Сделайте так, чтобы Кавказский коридор действительно стал путем к миру и развитию, а не инструментом для достижения гегемонистских целей иностранцев».

По сообщению Тасним новости, премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкиана представил подробный отчет о процессе подписания недавнего мирного меморандума о взаимопонимании между своей страной и Азербайджанской Pеспубликой и разъяснил различные аспекты проекта Кавказского транспортного коридора, а также выразил благодарность за принципиальные позиции Исламской Pеспублики Иран и Пезешкиана в поддержании сближения между странами региона.

Премьер-министр Армении добавил: «Акцент Исламской Pеспублики Иран на сохранении суверенитета и территориальной целостности Армении очень ценен и важен для нас, и мы не подпишем ни одно соглашение, пока не будем полностью уверены в уважении интересов, соображений и чувств дружественной Ирану соседней страны».

Подчеркнув, что отношения и сотрудничество с Исламской Pеспубликой Иран занимают особое и привилегированное положение для Армении, Пашинян заявил: «Армения считает свои отношения с Ираном стратегическими, и все важные решения и действия будут приниматься на основе взаимных консультаций и координации. Мы поставили прозрачность и честность в качестве основополагающих принципов этих отношений, и этот подход всегда будет устойчивым».

В телефонном разговоре Пезешкиан также назвал отношения между Исламской Pеспубликой Иран и Арменией стратегическими, а процесс взаимодействия между двумя странами – всегда конструктивным, основанным на добрососедстве и взаимном уважении территориальной целостности сторон.

Он отметил: «Принципиальные и логичные подходы всегда были прочной и главной основой укрепления дружественных и стратегических связей между Тегераном и Ереваном, и любые попытки и действия, направленные на подрыв этих исторических и глубоких отношений, будут решительно отвергнуты и неприемлемы обеими странами».

Президент Ирана также заявил: «Исламская Pеспублика Иран, как оплот мира, стабильности и безопасности в регионе, приветствует любое соглашение, ведущее к укреплению мира, особенно между странами региона».

Пезешкиан продолжил, упомянув о соглашении о реализации проекта транспортного коридора в кавказском регионе с участием США и подчеркнув сохранение суверенитета Армении в этом отношении и невмешательство каких-либо военных или сил безопасности в реализацию этого проекта, предупредил об особой бдительности и осторожности в отношении возможных действий американской стороны, которая может преследовать гегемонистские цели в кавказском регионе под прикрытием экономических инвестиций и заявлений об обеспечении мира, добавив: «Мы должны гарантировать, что этот путь действительно станет путём мира и развития, а не инструментом для достижения гегемонистских целей иностранцев».

Подчеркнув ценность и важность добрососедских отношений, особенно между Ираном, Азербайджаном и Арменией, Президент посчитал, что продолжение и укрепление этих отношений зависят от бдительности, координации, сочувствия и недопущения любого иностранного вмешательства, и заявил: «Исламская Pеспублика Иран всегда отдавала приоритет общим интересам в региональных отношениях, особенно со своими соседями, и уверена, что такое отношение и подход также будут считаться основополагающим приоритетом среди соседних стран».