Мохаммад Бакер Калибаф заявил на встрече, посвящённой соблюдению международного права и Устава ООН для обеспечения международного мира и безопасности, которая состоялась во вторник в рамках Шестой конференции спикеров парламентов мира в Женеве: «Преступление в Газе — это не просто региональный кризис, а тревожный сигнал для всего мира». Как сообщает Pars Today, он добавил: «Сионистский режим — это режим, который с хладнокровием и планомерностью совершает преступление, которое, кажется, вышло из кошмаров самых ужасных преступлений в истории».

Заявив, что действия сионистского режима в Газе напоминают преступления нацистов, Калибаф пояснил: «Каждая минута промедления в противостоянии Израилю означает соучастие в преступлениях нацистов XXI века. Если нацисты XXI века победят в Газе, этот пожар распространится на другие части мира».

Предупреждение США Китаю

Министр финансов США Скотт Бессант, открыто вмешиваясь во внутренние дела стран, заявил: «В ходе торговых переговоров между США и Китаем в Стокгольме он предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок санкционированной нефти у России и Ирана может привести к высоким пошлинам, достигающим 100 процентов».

Нападение йеменцев на аэропорт Бен-Гурион

Бригадный генерал Яхья Сари, представитель вооружённых сил Йемена, заявил во вторник, что страна, в поддержку палестинского народа, атаковала аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» в ходе специальной военной операции, которая увенчалась полным успехом.

Ответ Медведева на риторику Грэма

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявление сенатора-республиканца США Линдси Грэма во вторник о том, что время Москвы сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта в Украине зависит не от президента США Дональда Трампа или кого-либо ещё.

Недопущение сионистских туристов на греческие пляжи

После резни в Газе и недопущения гуманитарной помощи в Газу греки не разрешают израильским туристам въезжать на свои острова, что привело к столкновениям с полицией.

Альбанезе протестует против беспомощности и бездействия Запада перед лицом преступлений сионистского режима

Франческа Альбанезе, Специальный докладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях, написала в социальной сети X: «Абсолютная неспособность западных лидеров применять международное право в отношении Израиля — это вопиющий пример их бездействия. Министры, премьер-министры, президенты ничего не делают, искажают идеи, подвергают санкциям отдельных министров, но это не имплементация международного права».

Участники конференции ООН единодушны в необходимости создания палестинского государства

Согласно проекту заключительного заявления Международной конференции по Палестине, состоявшейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и направленной на достижение мирного решения палестинского вопроса, участники согласились с необходимостью прекращения конфликта и войны и создания палестинского государства.

Моральный скандал посла Израиля в ОАЭ

Сионистский телеканал Channel 12 сообщил, что Йосси Шелли, посол режима в ОАЭ и бывший генеральный директор канцелярии премьер-министра, вскоре покинет свой пост и вернется в Тель-Авив из-за морального скандала.

Российский эксперт: Европа не имеет полномочий возобновлять санкции против Ирана

Лана Раванди-Федай, доцент кафедры современного Востока и Африки Российского государственного гуманитарного университета, заявила: «С точки зрения международного права, европейская тройка (Англия, Франция и Германия) не имеет полномочий использовать так называемый механизм Snapback и возобновлять санкции против Ирана».